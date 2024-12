Al borde la muerte: Manelyk, devastada, revela triste diagnóstico que le cambió la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida influencer y cantante, Manelyk González, ha brindado una entrevista en la que se mostró tan devastada como aliviada, debido a que confesó el triste diagnostico que enfrentó sobre su amada madre, asegurando que estuvo al borde de la muerte. La también actriz recuerda este sucedo como uno de los que verdaderamente lo han hecho reflexionar y le ha cambiado la vida.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Mane primeramente destacó que Gala Montes debería de pensar mejor las cosas antes de actuar, especialmente cuando se trata de la prensa y los fans, pues se eso se vive en la carrera, además de asegurar que ya no desea que quieran forzar una amistad con Karime Pindter, asegurando que la conoció muchos años y vivieron muchas cosas, por lo que no le desea para nada el mal y sí se alegra de sus logros, pero nada más.

A tan solo un par de semanas de la Navidad y otro poco más para Año Nuevo, la exparticipante de realitys como Acapulco Shore, declaró que en este año todo había tenido un impacto muy fuerte en ella, incluso se le quebró la voz al mencionar que por poco pierde a su madre, lo que le hace apreciar más la salud: "Sin salud no tienes nada y creo que por primera vez dije: ahora lo entiendo. Yo decía: pues qué onda, ¿qué hago?, no puedo hacer nada. Entonces ahora para mí es lo más importante estar bien con mi familia".

Manelyk con su madre. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy confesó que lo que le sucedió fue que se le reventaron tres úlceras, una situación crítica que pone en riesgo la vida de cualquier persona, así como sucedió en 2023 con Daniel Bisogno. Manelyk agregó que su lucha no solo fue el proceso de cirugía, pues en la recuperación podría agarrar infecciones graves que resultaría mortales: "Gracias a Dios mi mamá está bien, pero fue un momento muy difícil. Se reventaron tres úlceras; normalmente, cuando se revientan, se expande todo y la gente no aguanta, no alcanza a llegar al hospital".

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, quiso agradecer a Dios por la fortuna de que no pasara nada grave, asegurando que esto la ha hecho ver la vida de una manera completamente diferente y que sin duda la ha hecho reordenar prioridades y muchas otras cosas más en su vida: "Gracias a Dios empezamos a notar los síntomas, llegamos a tiempo al hospital y, bueno, agradecida con la vida y con las segundas oportunidades. La gente puede pensar que la salud es algo dado por hecho, pero cuando ves a alguien tan importante para ti pasar por algo así, cambia completamente tu perspectiva".

Fuente: Tribuna del Yaqui