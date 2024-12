Alejandra Guzmán regresa al escenario tras muerte de Silvia Pinal; le envía emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Alejandra Guzmán, en medio de su triste luto por la dolorosa pérdida de su amada y reconocida madre, la primera actriz, Silvia Pinal, ha demostrado que viene de una mujer que les mostró disciplina y a ser fuertes ante las adversidades, pues ya regresó a los escenarios a solo una semana de su inesperada muerte. Dejando a un lado a la artista, 'La Guzmán' le envió un emotivo mensaje a su progenitora ante los presentes y le dedicaron varios minutos de aplaudos.

A solo una semana del lamentable deceso de la primera actriz de Televisa, la intérprete de temas como Bye Mamá, el pasado viernes 6 de diciembre presentó su primer concierto en directo en la ciudad de Mérida, donde no dudó en hablar sobre la señora Pinal, declarando que sí era dolorosa su partida, pero que para ella, más que algo malo, la muerte es "una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes", agregando que un día va a volver a unirlas como madre e hija en dónde está.

Ante esto, destacó que siempre iba a recordarla bailando y cantando como siempre, confesando que por ella es que ama los escenarios y siempre va a amarlos, al igual que al público en general, a los cuales agradeció las flores que le enviaron, afirmando que eran sus favoritas: "Estas son las flores favoritas de mi madre y quiero agradecer a la vida de que me haya dado esa madre tan llena de vida, tan llena de musas, de alegría, que esa madre haya dejado un huerto en cada corazón de México".

Alejandra agradece las muestras de afecto. Instagram @laguzman

La creadora de Llama Por Favor y Yo Te Esperaba, mencionó que desde ese momento, hasta el último de su vida va a recordar ese momento final en el que recibió el regalo de estar hasta su último respiro, tomando su mano, viéndola trascender a un lugar mucho mejor: "Quiero decirles algo, me regaló algo muy cabrón mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar. Ese momento es único, como cuando naces. Transciende el alma y va a otro lugar, todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar".

Finalmente, externó su orgullo al ser parte de una dinastía como el de la gran actriz de Viridiana y creadora de Mujer, Casos de la Vida Real: "Nosotros que vimos alguna novela, alguna película, algún programa; todo eso es lo que me hace estar aquí, esta noche y agradecerles a ustedes". Para cerrar con el emotivo discurso, 'La Guzmán' pidió un aplauso para su madre, y el lugar se llenó con gritos de "Silvia, Silvia, Silvia", al unísono y cientos de aplausos.

Fuente: Tribuna del Yaqui