¿Angélica Rivera estrena novio? Tras volver a Televisa, su hija hace inesperada confesión

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Angélica Rivera no ha dejado de estar en todos los titulares de la prensa debido a que además de que se confirmó su regreso a Televisa con una serie de ViX, la querida actriz celebró a lo grande la boda de su hija mayor Sofía Castro. El enlace, al que acudieron alrededor de 500 invitados, dio mucho de qué hablar por los lujos que tuvo, a pesar de que la joven actriz ya había celebrado su enlace civil por todo lo alto.

Y quien ya salió a hablar de toda la controversia fue Fernanda Castro, segunda hija de 'La Gaviota' y el productor José Alberto Castro, quien se encontró a los reporteros en el aeropuerto de la CDMX y contó algunos detalles de la boda: "Estuvo increíble, no, yo me la pasé llorando toda la boda, literal, estuve llorando todo el tiempo. Todos éramos un mar de lágrimas, así, éramos un moco andante todos, se nos corrió el maquillaje mil quinientas veces, porque de verdad es muy emotivo, y estuvo muy padre".

Posteriormente, la joven cantante fue cuestionada sobre los comentarios que hicieron en contra de su madre porque supuestamente había opacado con su belleza a su primogénita en ese día tan importante. Luego de que la misma Angélica explotara contra la prensa, Fernanda dijo no saber del tema: "Pues yo, o sea, no sé, vuelvo a lo mismo, es que yo no veo esas cosas, como que literal no he visto mi celular en días, tengo muchos mensajes de gente que me importa mucho más contestar y ver".

Angélica Rivera fue muy criticada por el vestido que usó en la boda de Sofía

Sin embargo, como los reporteros insistieron en el tema, la joven que desea hacerse de un nombre en el terreno musical, replicó: "Siempre se van a decir (cosas), mi mamá se veía hermosa, Sofía se veía hermosa, Regina se veía hermosa, Pablo se veía hermoso, yo me veía hermosa, mi papá se veía hermoso, todos nos veíamos hermosos". Por otra parte, los reporteros le preguntaron a Fer sobre el regreso de Angie a los foros con un remake de Mirada de Mujer.

Al respecto de cómo se encuentra la actriz por este proyecto, la joven intérprete dijo: "La veo disfrutar su trabajo muchísimo... está feliz". Finalmente, los reporteros le dijeron a Castro que se había especulado que 'La Gaviota' tenía nuevo galán a 5 años de su divorcio de Enrique Peña Nieto: "Ay, ni yo sabía, ni yo estaba enterada". Y compartió también que ella sí desea que Angélica encuentre el amor nuevamente: "A mí me encanta el amor, amo el amor, que todos se casen, wow me encanta".

Fuente: Tribuna