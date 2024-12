"Es indefendible": Eugenio Derbez destroza actuación de Selena Gomez en 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Eugenio Derbez se encuentra dando de que hablar, pues a través de una entrevista no tuvo reparos al destrozar en criticas lo que le considera que es una pésima actuación por parte de la tan querida cantante y también actriz, Selena Gomez, declarando que "es indefendible" por completo lo mal que habló en sus escenas del premiado filme, Emilia Pérez, protagonizada con Karla Sofía Gascón.

Fue en una entrevista con Gaby Meza, declaró que él no entiende como es que no hay nadie hablando y criticando la actuación que hizo, incluso afirmó que cuando él vio el filme con compañeros, estos se volteaban a ver incrédulos por lo que estaba pasando en pantalla: "Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?".

Ante esto, declaró que el productor en realidad no había tenido una buena visión, pues no solo se trataba de incluir a artistas Latinoamericanos, sino que también era tener a quienes en verdad pudieran reflejar la importante ce la diversidad y la riqueza de la cultura, que destaca no lo hace la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place: "Es fundamental que los proyectos de cine no solo incluyan a actores latinos, sino que estos reflejen de manera genuina la diversidad y riqueza de la cultura".

Pero eso no fue todo, sino que declaró que no entiendo como es que le pudieron dar premios por esta actuación, como el de Cannes, afirmando que no tiene buena interpretación, asegurando que es porque no hablan español y creen que es interesante cuando no es así, pues no entienden lo que verdaderamente estaba sucediendo, pues en realidad ninguno entendía lo que verdaderamente decía y solo temían ser sinceros.

criticas a Eugenio

Fuente: Tribuna del Yaqui