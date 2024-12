Gomita es toqueteada por su hermano 'Lapizito' y en redes arremetieron contra ella

Ciudad de México. - Recientemente en las redes sociales se difundió un video en donde se puede ver a Gomita empezar a bailar con su hermano mayor conocido como Lapizito, en lo que pareciera una cantina o un restaurante, sin embargo, cuando comenzó a avanzar la canción, su hermano, quien le había puesto sus manos en la cintura, de pronto las bajó a sus glúteos, por lo que Gomita entre risas se las volvía a subir una y otra vez.

Esta situación hizo que varios usuarios de X, arremetieran no solo contra ella, sino contra toda su familia, pues señalaron que todos ellos eran una bandera roja y su familia era rara. “esa familia es tan rara hasta se dan beso en la boca” y “Están enfermos todos en esa familia", son solo algunos de los comentarios que se pueden ver.

gala montes Gala Montes no se queda callada y lanza contundente mensaje por tema 'Puro Team Gomita'

Por otra parte, a casi tres meses de la final de La Casa de los Famosos México, el reality show sigue siendo fuente de controversias entre sus exconcursantes. Y es que Gala Montes y la payasita están metidas en polémica debido a una canción que esta última lanzó.

Para entrar en contexto, la tensión entre ambas surgió después de que Gomita estrenó Puro Team Gomita, una canción que critica a varios de sus excompañeros del programa. Este tema incluyó la colaboración del comediante regiomontano Adrián Marcelo, quien también fue objeto de fuertes críticas durante su paso por el reality.

Ahora, en una reciente transmisión en vivo, Gala Montes expresó su opinión sobre la canción de Gomita. Aunque no mencionó a Ordaz por su nombre, dejó clara su postura: “No gastaría mi tiempo en hacer un tema solo para tirar odio”. Además, la actriz criticó el enfoque del sencillo, calificándolo como una falta de talento y creatividad:

Pueden tener muchas views; yo también (las tendría) si me soltara a hablar (mal) de todo el mundo. Es el camino fácil”, comentó Montes, quien agregó que prefiere centrarse en proyectos más constructivos. Aunque aseguró no haber visto el video de Gomita, criticó que gran parte del esfuerzo del equipo detrás de Puro Team Gomita estuviera dedicado a hablar de los integrantes del reality show.

La actriz también pidió que se cierre el capítulo de La Casa de los Famosos: “Uno sale enojado, con problemas, pero ya fue (...) La casa ya acabó, let it go”. En un tono más positivo, Montes se mostró emocionada por su próximo proyecto, una presentación junto a La Sonora Santanera este 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Por su parte, la canción de Gomita aborda las polémicas vividas dentro del programa, incluyendo apodos y conflictos que enfrentó tanto dentro como fuera del reality. Una de las líneas más comentadas del tema dice:

Nadie se disculpó conmigo por cómo me trataron, pero me culparon por cómo reaccioné y me señalaron”.