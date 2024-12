¿Pleito en 'Hoy'? Nicola Porcella reacciona a comentarios de Galilea Montijo contra Agustín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron casi 3 meses desde que finalizó La Casa de los Famosos México, la polémica que se vivió dentro del reality sigue estando a flor de piel y en días pasados fue Galilea Montijo quien revivió la controversia sobre este tema. Resulta que durante una emisión del programa Hoy, la conductora estrella del proyecto de telerrealidad lanzó un duro comentario en contra del argentino Agustín Fernández.

Como se sabe, el modelo e influencer fue una de las personalidades que más dio de qué hablar dentro de la segunda temporada de LCDLF México, debido a que hizo polémicas declaraciones sobre temas como su amigo Nicola Porcella, así como burlarse de una exintegrante de Acapulco Shore que está desaparecida y lanzar duras burlas contra chicas de la casa como Gala Montes.

Pero sin duda alguna un tema que afectó mucho la carrera de Agus fue que habló mal del matutino de Las Estrellas, pese a que ha recibido varias oportunidades dentro del mismo gracias a la productora Andrea Rodríguez Doria. Recientemente Galilea demostró que aún no perdona al argentino por esta situación y se burló de él por tener nulo talento, luego de recordar su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Gali mencionó que Agus e Isabel Madow habían sido la peor pareja del reality y dijo contundente que Nicola Porcella sí era buena persona, mientras que el argentino: "El otro ni canta, ni baila, ni es amigo, ni nada". Luego de ser parte de este momento e n vivo, el peruano fue interrogado por la prensa sobre lo que pensaba acerca de Agustín, pues ellos habían retomado su amistad, y esto dijo: "Yo no me meto, yo no me meto en eso".

Agustín de repente no se portó bien con ellos, no fue conmigo".

Luego Nicola afirmó que lo único que tenía que decir de Montijo eran buenos comentarios: "A Galilea no le gustó cómo se portó en la casa, Galilea es una líder de opinión, talentosísima, cualquiera quisiera lograr la carrera que ella tiene". Finalmente, el peruano dijo que espera que Agus pueda arreglarse con la producción del matutino: "No son temas míos, son temas que Agustín tendrá que arreglar, yo no puedo meterme en los temas que él tenga con Televisa o con Hoy".

