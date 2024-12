Productora de Endemol sale en defensa de Adrián Marcelo y dice que lo provocaron en LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Uno de los momentos más virales de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue la salida voluntaria del influencer Adrián Marcelo, pues él decidió abandonar el reality tras una acalorada discusión con Gala Montes, quien lo señaló de haberla violentado verbalmente desde el inicio del programa. Este incidente generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde las opiniones estuvieron profundamente divididas.

Por un lado, algunos defendieron al influencer, argumentando que su comportamiento se enmarcaba dentro de su característico “humor negro”. Por otro lado, muchos lo calificaron de “agresivo” y consideraron que nunca debió formar parte del show. Además, tras su salida, Adrián Marcelo no participó en las galas ni en la gira de medios que, según los términos del contrato, todos los participantes deberían cumplir.

Además, Rosa María Noguerón, productora del programa, aseguró que la salida de Adrián se llevó a cabo de manera amistosa. Sin embargo, recientemente, Kiren Miret, productora de Endemol, la empresa que gestiona todas las versiones de La Casa de los Famosos, brindó su perspectiva sobre el polémico incidente. En una entrevista, Miret reveló que las tensiones dentro del programa fueron el resultado de “provocaciones no unilaterales”. Aunque no mencionó nombres específicos, sugirió que Adrián también fue objeto de agresiones.

Hubo provocaciones de muchos lados y de muchos sentidos. No hay que perder eso de vista”, declaró Miret, quien también afirmó que, aunque apoya a las mujeres en todo momento, no cree que el comportamiento de Adrián constituya un caso de “violencia de género”, como muchos internautas lo han interpretado.

Miret explicó que el formato del programa pone a prueba a los participantes en diferentes niveles, incluyendo el psicológico. Comparó esta situación con conflictos ocurridos en ediciones pasadas, como las tensiones entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame en la versión de Telemundo.

Este es un juego de aguante psicológico, en todos los sentidos. La gente no te va a decir lo que realmente quieres escuchar, y esta gente te va a provocar”, señaló.

Según Kiren Miret, la decisión de Adrián de abandonar el reality fue lo más adecuado, dado que “la situación ya no era cómoda” ni para él ni para algunos de sus compañeros. “Como uno provocó, el otro provocó de regreso. No perdamos de vista eso”, enfatizó.

No obstante, las declaraciones de Miret han generado opiniones encontradas. Mientras algunos seguidores del programa apoyan la postura de que los conflictos no fueron unilaterales, otros se sienten decepcionados por lo que perciben como una “defensa” hacia Adrián Marcelo. A continuación, algunos de los comentarios destacados en redes sociales: “Es que sí hubo provocaciones, no solo de un lado. Tanto Mar provocó a tierra, como tierra también provocó a Mar”, “Solo le dieron lo que él daba”, “Adrián Marcelo siempre fue un nefasto” y “Gala Montes también provocó a Adrián”.

En fin, aunque ya han pasado meses desde este polémico episodio, la salida de Adrián Marcelo sigue siendo un tema de debate.

Fuente: Tribuna