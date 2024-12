Quedó en silla de ruedas: Villana de Televisa sufre inesperada muerte y llena de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de telenovelas, quien acabó en silla de ruedas por problemas de salud y que trabajó durante décadas en Televisa, llenó de luto a la televisión luego de sufrir una dolorosa muerte en días pasados. Se trata de la actriz y cantante Rocío Banquells, quien recientemente reapareció ante las cámaras de Venga la Alegría para hablar sobre la muerte de Silvia Pinal, quien es madre de su hermana Sylvia Pasquel.

La intérprete de melodramas como Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La fiera, Cuidado con el ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable fue la gran ausente en el funeral de la Última Diva del Cine Mexicano, a pesar de que su otra hermana, Marypaz Banquells sí acudió a darle el último adiós al homenaje póstumo que le hicieron en el Palacio de Bellas Artes.

Rocío habló con los reporteros de TV Azteca sobre cuál fue la razón por la que no acompañó a 'La Pasquel' en este difícil momento y dijo que se debió a su apretada agenda laboral: "Yo no pude estar porque tuve trabajo", explicó la intérprete y aseguró que apoyó su hermana a la distancia: "Estuve todo el tiempo comunicada con ella y pues respetando su espacio también, es importante respetar el duelo", dijo Banquells.

Rocío Banquells lamentó el difícil proceso que está viviendo su hermana Sylvia

Asimismo, la icónica villana de Televisa dijo que superar la partida de la mujer que te dio la vida es un momento muy doloroso y que pasará bastante tiempo para que le "caiga el 20" a Sylvia que 'La Pinal' pasó a mejor vida: "Me consta el enorme respeto y gran cariño que siempre le tuvo a su madre y verla tan (afectada), cuando uno pasa esa pérdida, ya la hemos vivido nosotros, es muy fuerte perder a una madre", dijo Rocío.

Banquells, quien quedó en silla de ruedas durante un año por diversos problemas de salud y tuvo que ser operada para recuperarse, recordó ante las cámaras y muy conmovida cuando murió su madre: "Perder a un padre es fuerte, pero perder a una madre... en mi experiencia, cuando perdí a mi mamá sí sentí que me cortaron el cordón umbilical, sí se siente que la muerte viene y corta ese cordón, dije 'me quedé huérfana' y no importa la edad".

Fuente: Tribuna