Selena Gomez responde a Eugenio Derbez tras críticas: “Hice lo mejor que pude”

Ciudad de México. - Una reciente entrevista entre Eugenio Derbez y la periodista Gaby Meza ha desatado una intensa polémica en redes sociales, luego de que ambos lanzaran duras críticas contra el trabajo de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Los comentarios de Derbez y Meza han dividido opiniones, y la respuesta de la cantante y actriz estadounidense no tardó en llegar, encendiendo aún más el debate.

Durante la entrevista, Derbez calificó la actuación de Gómez como "indefendible", describiendo que hubo momentos en la película que resultaron incómodos para él y otros presentes. “Selena es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada escena, como: ‘¡Wow! ¿Qué es esto?’”, expresó el actor y productor mexicano.

Por su parte, Meza comentó que durante las escenas musicales de la actriz, sentía que no era creíble y criticó su manejo del español, señalando que esto afectó la autenticidad de su interpretación. “No habla español… por eso siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente e incómoda”, afirmó Meza.

Pero eso no fue todo, pues Derbez y Meza también cuestionaron los premios que ha recibido Gómez por su actuación en el filme. Según Derbez, los galardones podrían ser resultado de que muchos críticos y el público internacional no hablan español, lo que dificultaría evaluar con precisión su actuación. “Cuando tú ves una película rusa y ves que está subtitulada, no te das cuenta de lo que realmente está diciendo. Eso influye mucho aquí”, argumentó el actor.

A pesar de las críticas, Derbez reconoció que Emilia Pérez tiene elementos “muy rescatables”, pero aclaró que excluye las escenas de Gómez de ese juicio.

Gómez respondió al video, ahora eliminado de la cuenta oficial de Gaby Meza, con un mensaje que reflejaba profesionalismo y autocrítica: “Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Su declaración resonó entre sus seguidores, quienes han salido en su defensa condenando los comentarios de Derbez y Meza. Muchos señalaron como hipócrita la actitud de Derbez, recordando que previamente había compartido una fotografía con Selena Gómez, en la que elogió la película.

Los usuarios en redes sociales han mostrado opiniones encontradas. Mientras algunos consideran las críticas válidas, otros acusan a Derbez de ser excesivamente duro y despectivo.

Eugenio Derbez siempre anda en todo menos en ser padre”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “¿No se supone que Selena Gómez interpretó a una gringa que no sabe español?”. Sin embargo, también hubo quienes apoyaron las observaciones de Derbez y Meza: “No veo nada de malo en lo que dicen”, opinó un internauta, añadiendo que la calidad de un idioma no debe ser ignorada en una actuación.

La polémica toca temas sensibles como la percepción del idioma en el cine internacional y la presión sobre actores no hispanohablantes al trabajar en producciones en español. Aunque el debate sigue creciendo, la respuesta de Selena Gómez ha sido vista como un ejemplo de humildad frente a las críticas.

Por ahora, ni Eugenio Derbez ni Gaby Meza han respondido a las críticas en redes sociales, pero el episodio sigue generando un acalorado debate sobre la objetividad y el respeto en las opiniones de figuras públicas.

Fuente: Tribuna