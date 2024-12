¿Silvia Pinal era lesbiana? Así se confesó la diva ante incómoda pregunta en programa de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la última semana el nombre de doña Silvia Pinal ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que miles de seguidores y compañeros del medio artístico han salido a compartir lo enorme que era como artista, pero también como persona. Más de una de sus excompañeras del espectáculo ha asegurado que la primera actriz fue una mujer adelantada a su época y que abrió brecha a miles de mujeres en el medio.

Y es que pese a que 'La Pinal' nació en una época complicada para el género femenino, ella siempre destacó por su fuerza y gran habilidad para desarrollarse en todas las ramas del entretenimiento, como actriz y productora, incluso también llegando a ser primera dama y senadora de México. Un tema que siempre dio mucho de qué hablar de la vida de la 'Diva Mexicana' fue su situación sentimental, pues fue una mujer que se enamoró varias veces.

Silvia Pinal tuvo grandes amores

Tras haber tenido romances con Emilio Azcárraga Milmo, Gustavo Alatriste y Enrique Guzmán, quien hizo sudar a doña Silvia al preguntarle sobre la posibilidad de ser lesbiana fue la controversial Yolanda Andrade. Hace algunos años ella y Montserrat Oliver tuvieron la posibilidad de entrevistar a la madre de Alejandra Guzmán en su casa de El Pedregal, donde la cuestionaron sobre qué le faltaba hacer en su vida.

"¿Qué no haz hecho? personal y profesionalmente", dijo Monse, "me falta ser", expresó la famosa y Yolanda interrumpió a doña Silvia antes de que pudiera terminar de contestar y dijo: "Ser gay". La conductora de Mujer, casos de la vida real descartó de inmediato la posibilidad de sentir atracción por personas de su mismo sexo: "No niñas he, no, no, no ¡no, no!", dijo. En tanto que Oliver dijo que su compañera quería escuchar un sí por respuesta.

Pobre Yolanda, ha estado esperando por tantos años".

Y para cerrar el tema con Andrade, la oriunda de Guaymas le dijo: "Mira niña, luego hablamos... aquí el que no corre, vuela, qué bárbaro". Finalmente, la abuela de Michelle Salas compartió cuál era el deseo que no había podido cumplir en su vida: "Casarme con un artista americano", detalló doña Silvia.

Fuente: Tribuna