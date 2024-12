Amigo cercano de Meghan Markle revela cómo la ayudó de su huida de Palacio Real en RU

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Hace 4 años, Meghan Markle y su marido, el Príncipe Harry revelaron que, por decisión propia, habían decidido abandonar a la Familia Real Británica debido a que consideraban que se ponían en riesgo pro al exposición mediática, motivo por el que el duque de Sussex optó por tomar a su esposa y su hijo, Archie, para marcharse a vivir a Canadá (país que fue su primera parada) para luego irse Estados Unidos.

Muy pocas personas saben que los duques tuvieron el apoyo del cineasta Tyler Perry, quien les prestó a su servicio de seguridad, su mansión y su jet privado para que pudieran llegar al nuevo continente sin ningún problema. Es bajo este contexto que, en días recientes, el productor brindó una entrevista en la que fue cuestionado sobre su relación con Harry y Meghan, así como también sobre la manera en la que coordinó todo para que llegasen sanos y salvos.

Amigo de Meghan Markle se niega a hablar de los duques

Algo que la prensa no pudo predecir es que Perry no estaba dispuesto a traicionar a sus amigos, por lo que sus respuestas fueron directas y frías: “No lo hice. Meghan es de California. Conoce bien California. Así que no había nada para lo que prepararlos”, sentenció; sin embargo, sus declaraciones no fueron suficientes para los medios de comunicación, quienes insistieron intentando averiguar todo lo que pudieran de la actriz de Suits y el hijo menor de Diana.

Ante esta situación Perry decidió ser aún más directo con los reporteros y aclaró por qué no deseaba hablar sobre los royals: “Diré esto: lo que aprendí acerca de mencionarlos, porque existe un apetito insaciable por saber todo sobre ellos, es que cualquier pregunta que se hace se convierte en el titular de todo lo que digo”. Un comunicador de Inglaterra cuestionó a Tyler sobre por qué creía que la gente quería saber más de los duques, a lo que él respondió: “Tú lo sabrás mejor que yo porque no estoy prestando atención a ese mundo. Claramente es hora de cortar. Próxima escena”, indicó.

Meghan Markle confirmó que su más grande aliado fue Tyler Perry

Las respuestas de Tyler se ganaron la admiración de las redes sociales, en cuanto salieron a la luz ¿la razón?, según internautas el cineasta se habría comportado a la altura, puesto no estaba dispuesto a vender a sus amigos, sin importar lo insistente que se comportar la prensa con respecto al tema. Por su parte, Meghan ya ha hablado con anterioridad sobre la confianza que sentía por el productor cuando mencionó:

“Solo estaba llorando y llorando. A veces es más fácil simplemente abrirse con alguien que no sabe nada en absoluto, y ese fue ese momento entre Tyler y yo”, concluyó.

