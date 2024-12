Belinda destroza a Eugenio Derbez y Gaby Meza por criticas a Selena Gomez en 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el actor y comediante Eugenio Derbez se ha encontrado en el ojo de la polémica, ¿la razón? Las críticas que lanzó en contra de la actriz de estadounidense Selena Gomez, quien apareció en la película Emilia Pérez. En dicho filme, la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place tenía algunas líneas en español, mismas que desataron incomodidad en el creador de Familia P. Luche, lo que la llevó a criticarla de manera abierta en el programa de YouTube de Gaby Meza.

El actor declaró: “No habla español… por eso siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente”. Contra todo pronóstico, Selena se enteró de lo que Eugenio dijo, por lo que la actriz respondió en redes sociales declarando: “Entiendo tus argumentos… Lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Como era de esperarse, la respuesta de Gomez resonó fuerte y claro, al grado en el que, durante la noche del pasado sábado 7 de diciembre, Eugenio Derbez emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de TikTok, donde escribió: “Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón.”

Belinda sale en defensa de Selena Gomez



Pese a las disculpas de Eugenio Derbez, sus críticas continuaron siendo juzgadas por varias personas en redes sociales, entre ellos se encuentra Belinda, quien dejó de lado su filosofía de no entrar en controversia y salió en defensa de Selena Gomez, a través de sus historias de Instagram donde escribió: “Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y del esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable”.

Belinda continuó su texto mencionando que a ella realmente le había gustado Emilia Pérez, así como también reconoció que es consciente de todo el esfuerzo que la artista había puesto para hacer un buen trabajo, por lo que las críticas que la estrella de Only Murders in the Building había recibido por parte de Derbez le parecían “poco empáticas”: Somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras… Ojalá las redes sociales se utilizarán para críticas constructivas y no destructivas. Finalmente, la estrella de Bienvenidos al Edén añadió:

“A la mejor no te llega este mensaje pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces”, concluyó la histrionista.

Belinda sale en defensa de Selena Gomez



