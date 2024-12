En entrevista, Adrián Marcelo saca los trapos sucios de Televisa y hace brutal confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) logró destacar por encima de los demás por las diversas controversias que se cocinaron en su interior, siendo que uno de los protagonistas fue precisamente Adrián Marcelo, al igual que Gala Montes con quien llegó a sostener diversos conflictos, ¿la razón? El regiomontano solía increpar a la cantante por, supuestamente, fingir que tenía depresión.

Recientemente, se salió a la luz una entrevista en el programa de Franco Escamilla, conocido como Desde el Cerro de la Silla, donde el creador de contenido habló sin tapujos sobre Televisa y la manera en la que, presuntamente, la empresa solía controlar a sus trabajadores, al grado en el que les escribían una especie de guion para que ellos hablasen o se comportasen de la manera en la que más le convenía a la empresa.

Franco Escamilla revela por qué rechazó trabajar en Sale el Sol

Resulta ser que, el comediante Iván Fematt ‘La Mole’, amigo de Adrián Marcelo, también se encontraba en entrevista y fue quien comenzó a dar pie a la conversación sobre la empresa de San Ángel, señalando: “Vente a vivir acá y van a ser tus dueños, dejaron de ser competitivos”. Por su parte, Escamilla declaró: “Te van a decir qué hacer”; finalmente, el influencer remató: “Para estar en Televisa, y no es crítica, tienes que ser un títere”.

Adrián profundizó sobre su postura señalando el caso de los anteriores finalistas de LCDLFM, quienes supuestamente habrían volteado su lealtad a Agustín Fernández y se lanzarían contra Adrián Marcelo por petición de la misma compañía: “Si Nicola, por ejemplo, no se hubiera alineado a tirarme a mí, probablemente no estaría en ‘Hoy’. Te bajan una señal de ‘Esto es lo que queremos que digas a tu estilo’. Alinéate y pertenecerás. Wendy también”, señaló.

Este no fue el único tema que Adrián Marcelo tocó, dado a que el influencer señaló que había sido invitado a participar como conductor de Sale el Sol, propuesta que optó por rechazar, porque le desagradaron las condiciones laborales que le habían impuesto: “Imagen me dijo: ‘¿Quieres venir a hacer ‘Sale el Sol?’. Me dijo lo que me ofrecían y les dije: ‘Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables”, concluyó el creador de contenido.

Fuentes: Tribuna