Eugenio Derbez rompe el silencio y se disculpa con Selena Gomez: "Me equivoqué"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días, el famoso actor y comediante, Eugenio Derbez, se colocó dentro del ojo del huracán después de hacer una serie de declaraciones en contra del trabajo de la actriz Selena Gomez en la película Emilia Pérez. Todo ocurrió durante la transmisión del programa más reciente de Gaby Meza, donde comentó que no salió muy convencido con la interpretación de la exchica Disney.

En aquella ocasión, el famoso mencionó que no le agradó el desempeño de su colega, dado a que ella no habla español, por lo que su actuación habría resultado un tanto incómoda de ver para él como para el resto de personas hispanohablantes que estaban a su lado: “No habla español… por eso siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente”, indicó el actor de producciones como No eres tú, soy yo y No se aceptan devoluciones.

Como ya te habíamos comentado en TRIBUNA, la actriz de Los hechiceros de Waverly Place y Only Murders in the Building, reaccionó a las declaracioines de Eugenio, dejando en claro que, aunque aceptaba la crítica, también defendería su trabajo: “Entiendo tus argumentos… Lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película.”

A unos días de esta situación, el intercambio de declaraciones de ambos famosos, a través de redes sociales continuó, esta vez con la respuesta de Eugenio Derbez por medio de la red social de TikTok, donde compartió un comunicado en el que se retractó de sus declaraciones, las cuales calificó de “indefendibles”, así como también resaltó el trabajo de la famosa en la ya mencionada cinta, misma que indicó, merece ser celebrada.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida”.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez

Créditos: TikTok @ederbez

Por otro lado, el histrión señaló que, aunque estaba seguro de que sus disculpas no convencerían a la gente, las hace de “todo corazón”. Tal y como Eugenio Derbez indicó, su publicación abrió un debate en redes sociales, donde hubo quienes lo defendieron argumentando que no estaba mal que expresara su postura ante el trabajo de otros, mientras que algunos más lo atacaron dado a que consideraron que su accionar contra Gomez fue poco empática.

