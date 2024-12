Irina Baeva pierde la paciencia con reporteros y exhiben en VIDEO su tremenda 'grosería'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la polémica actriz originaria de Rusia, Irina Baeva, volvió a encontrarse en medio de un fuerte escándalo, debido a que ya no pudo más y perdió la paciencia con los reporteros de diferentes medios de comunicación, los cuales exhibieron un video de la histrionista en la que muestra que la también modelo y empresaria les hace supuestamente una muy tremenda grosería, que desató el debate en las redes sociales.

La protagonista del melodrama Vino el Amor, desde hace varios meses se encuentra en el centro del escándalo, primero por su participación en Aventurera y en la actualidad por todos los temas de su separación y aparente reconciliación de quien ahora es su exesposo, el galán de melodramas, Gabriel Soto. Como era de esperarse, cada uno de sus movimientos son captados y cuestionados por la prensa.

Irina, constantemente es asediada en cada parte a la que va, incluso se le ha llegado a relacionar sentimentalmente con Giovanni Medina, que también fue expareja de Geraldine Bazán, al igual que Soto, porque fue captada al ir a un importante evento público al lado de este y también en una cena en la Ciudad de México en la que a ambos se les vio muy felices y risueños. Ambos han negado rotundamente esta situación en más de una ocasión.

Irina Baeva. Internet

Pero, después de presentar varias entrevistas y abordando el mismo tema constantemente, ahora, este sábado 7 de diciembre, decidió ignorar por completo a todos los elementos de la prensa, desde los de Venga la Alegría, Televisa y hasta de Imagen TV, fingiendo que no estaban presentes, revisando la mercancía del lugar. Al haber hecho como que no existía la prensa, fue duramente juzgada y le afirmaron que los extrañaría cuando dejaran de hacerle caso.

Ante esto, mediante la cuenta de YouTube de de Berenice Ortiz, varios usuarios dejaron comentarios dividiendo opiniones, ya que unos declaran que la prensa está mal y que no tenía una trayectoria para esa clase de búsqueda: "La prensa que mal pero ya no tendrán televisoras en un futuro que triste que estén y no respeten los groseros son los reporteros", "Solo cuando les conviene da entrevistas entonces sí es una miel" y "Que alguien me explique que proyecto importante y exitoso ha hecho esta señora en los últimos 5 años".

Fuente: Tribuna del Yaqui