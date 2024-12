Itatí Cantoral vuelve a cantar 'Las Mañanitas' de la Virgen de Guadalupe; aquí podrás verla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Estados Unidos (y en varias partes del mundo en general) cuentan con una broma local en la que ‘descongelan’ a Mariah Carey cada vez que se acerca la temporada navideña; esto es debido a que la intérprete es vista como todo un icono de dicha celebración por su mítica interpretación de All I Want For Christmas Is You, incluso su video de dicha canción cuenta con 649 millones 864 mil 173 visualizaciones, lo que ya desde el vamos indica lo importante que es este tema.

En México, tenemos una situación similar con la actriz y villana de telenovelas, Itatí Cantoral, quien se volvió viral en el año 2016, cuando interpretó La Guadalupana, en en la Basílica de la Virgen; sin embargo, su manera de cantar fue tan característica y considerada por muchos como graciosa, que aún a la fecha es recordada de manera cómica por la gente e incluso, año con año, se convierte en tendencia por los memes graciosos que la gente llega a lanzar.

Itatí Cantoral aparecerá en 'Las Mañanitas' de la Virgen de Guadalupe TV Azteca

Es bajo este contexto que la gente se mostró emocionada cuando TV Azteca confirmó, a través de sus redes sociales, que Itatí Cantoral estaría de regreso en su transmisión de Las Mañanitas de La Virgen de Guadalupe, noticia dieron durante la jornada del pasado sábado 7 de diciembre, donde escribieron: ¡Únete a la celebración de nuestra morenita del Tepeyac! Sé parte de una noche llena de devoción en compañía de Itatí Cantoral”.

¿Cuándo será el programa especial de ‘La Virgen de Guadalupe’?

De acuerdo con la mencionada publicación de TV Azteca, la transmisión será realizada el próximo miércoles 11 de diciembre, alrededor de las 23:00 horas, por medio de la señal de AztecaUNO. Cabe señalar que es probable que Itatí Cantoral no cante Las Mañanitas, dado a que no se encontraría entre los artistas confirmados para cantar durante la mencionada noche, por lo que es probable que solo asista como conductora invitada, tal y como lo hizo Erika Buenfil hace unos años.

Cabe señalar que la propia Itatí Cantoral parece ser consciente de toda la ola de burlas que se desató a raíz de su interpretación hace 8 años, dado a que tiempo después grabó participó en un episodio de Se Rentan Cuartos, de Comedy Central, donde se parodia a sí misma, cantando el tema de La Guadalupana, provocando risas entre los actores presentes, quienes no pudieron contenerse al escucharla.

