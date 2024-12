Lorena Herrera califica de "vulgar" un reality show; estas fueron sus razones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de La Casa de los Famosos, hemos podido darnos cuenta de la relevancia que tiene este tipo de formatos. La segunda temporada abrió discusiones en torno a la salud mental, el uso incorrecto de una profesión o bien, sobre la manipulación. Al respecto sobre los reality shows, Lorena Herrera dio su opinión. Si bien confesó que es un género que disfruta, hay ciertos programas que prefiere evitar.

Dejó claro que jamás formaría parte de aquellos que se graban de manera continua, como es el caso de LCDLF. Según la actriz, este tipo de programas pueden ser perjudiciales para las carreras de quienes participan. Y es que este tipo de proyectos es una moneda al aire, pues recordemos que mientras Ricardo Peralta o Sian Chiong se hundieron y ya no son bien recibidos por el público debido a algunos comportamientos que tuvieron durante su estancia en la casa, hay otras personalidades, como Arath de la Torre y Mario Bezares que ganaron popularidad.

Para Lorena Herrera este es un riesgo que no quiere correr. "El público los ama y que de un día para otro los odian, no le entro", dijo. Por otra parte, la estrella admitió que está totalmente abierta a participar en formatos distintos, como el de Siempre Reinas, un programa que considera más adecuado y con el que se siente cómoda. Reconoció que puede ser exigente, pero al menos queda la certeza de que no ponen la carrera sobre una cuerda floja.

Ya entrada en tema, la modelo de 57 años calificó como "vulgar" un reality sin especificar su nombre, aunque algunos especulan que podría referirse a Secretos de Villanas. Según su opinión, no corresponde al nivel y trayectoria de las figuras que se inscribieron en él.

Hace unos días, Lorena se hizo viral en medios de comunicación tras denunciar dos abusos cometidos por conductores de transporte por aplicación. El primer caso apuntó hacia un hombre que no le entregó un vestuario que le mandaron y además extorsionó al diseñador. El segundo, fue por exceso de velocidad y altanería, pues luego de que Herrera le pidiera que moderara la velocidad, el chofer la instó a descender de la unidad en plena madrugada en viaducto.

Fuente: Tribuna Sonora