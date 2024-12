Maryfer Centeno analiza caso de Melanie y afirma que permitía la violencia de Christian

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica grafóloga y presentadora de TV, Maryfer Centeno, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que al analizar el caso de la joven originaria de Tamaulipas, Melanie Barragán, se llevó una serie de severas críticas, debido a que en este afirmó que lo más seguro es que la mujer permitiría la violencia en su relación con el estudiante de medicina, identificado como Christian 'N'.

A casi dos meses de que se hiciera viral el caso de Melanie, en el que su ahora expareja, un joven estudiante de medicina identificado como Christian 'N', la golpeó brutalmente en una fiesta de Halloween en Tamaulipas, y lograra escapar de la justicia, finalmente, se reveló que la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, informó el pasado viernes 6 de diciembre lograron encontrarlo y arrestarlo para que pague su grave delito.

Ante esta detención, la grafóloga y presentadora del programa Hoy, reaccionó con un video en el que declara que de seguro Barragán estaría viviendo violencia al manos del estudiante desde hacía mucho tiempo y por eso logró escalar hasta este punto de agresividad: "Seguramente lo que vimos era la punta del iceberg, que seguramente empezó con insultos, con malas palabras, etcétera. Creo que no podemos normalizar la violencia en ningún grado, porque es muy grave y acaban en casos como este".

Tras esto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que Melanie era una mujer muy joven y bella, que de seguro va a recuperarse físicamente al 100 por ciento en cuestión de meses, pero que no podía asegurar lo mismo en el plano emocional, asegurando que de seguro había mucho daño en ese aspecto, y que estaba segura las agresiones llevaban meses: "¿Qué tipo de relación de noviazgo habrán tenido? Yo no lo sé, pero si me puedo imaginar, puedo suponer que seguramente no era una relación sana".

Ante esto, usuarios en X, anteriormente conocido como Twitter, se lanzaron en contra de Maryfer, asegurando que era una mujer que solamente buscaba enriquecerse hablando sin empatía y que no aprendía ante la gran polémica que vive con su juicio contra el influencer Mr. Doctor: "Por que ya no tiene nada que perder. Va a monetizar todo lo que pueda por que ya sabe que se volvió y seguirá siendo una apestada", "Y la per... seguía y seguía", "Usted no aprende ¿verdad?" y "Lo que asegura esa señora es desafortunado".

