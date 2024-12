Tras críticas a Selena Gomez, fans se lanzan contra los hijos de Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales de la primera semana del mes de diciembre, Eugenio Derbez brindó una entrevista para la creadora de contenido, Gaby Meza, donde habló acerca de diversos temas de su vida, el cine y la manera en la que se ha abierto paso en la dura industria del entretenimiento de Estados Unidos, sin descuidar su carrera como estrella mexicana e hispanohablante; sin embargo, en determinado momento, el excomediante de Televisa entró en polémica tras criticar la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez.

Como ya todos sabrán, el famoso actor de CODA no tuvo piedad en destacar la participación de la exchica Disney por ser mala, debido a que no tendría dominio del español, lo que desde su perspectiva habría convertido a la cinta en una experiencia incómoda de ver: “No habla español… por eso siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente”, señaló el esposo de Alessandra Rosaldo.

Lo que nadie se esperaba es que la misma actriz de exitosas producciones como Los hechiceros de Waverly Place y Only Murders in the Building, respondió de manera seria a las críticas de Derbez señalando que, aunque comprendía a la perfección los señalamientos de Eugenio, la realidad es que se habría esforzado mucho en tener un buen desempeño en la cinta: “Entiendo tus argumentos… Lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Quienes no perdonaron a Derbez por sus declaraciones fueron los fanáticos de Selena, quienes no dudaron en lanzarse en contra de los hijos del actor, mismos que de manera recurrente son criticados por la audiencia debido a que sus interpretaciones no resultan convincentes: “Educa en cine a tus hijos mejor, que son lo peor que le pasa al cine mexicano”, “Así de exigente deberías ser contigo y con tus hijos que actúan de la v…”.

Cancelan a Eugenio Derbez por críticas a Selena Gomez

Créditos: Instagram @ederbez

Otros comentarios localizados en la cuenta oficial de Instagram de Eugenio Derbez fueron: “¿Qué podemos esperar de una persona que pretende que sus trabajadores no cobren”, “Selena tiene más talento que en su dedo meñique que tú y todos tus nepo babies juntos”, “¿Si ha visto el ‘talentazo’ de sus críos verdad don? Puro nepo baby”, “Enséñale a tus hijos como mejorar en la actuación que eso les serviría mucho”, “Publicando a su perro muerto para que no lo funen”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al famoso en un video sobre su perrita ‘Fiona’.

