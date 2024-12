Abogado reacciona a las acusaciones de Jay-Z sobre intento de chantaje: "No pidió un centavo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva bomba ha explotado en el mundo del espectáculo estadounidense. Todo ocurrió durante la noche del pasado domingo 8 de diciembre, cuando trascendió la noticia de que Jay-Z fue demandado por el delito de abuso, crimen que habría cometido en compañía de Sean ‘Diddy’ Combs luego de los MTV VMA 2000; según informes, la víctima tenía tan solo 13 años de edad.

Derivado de este asunto, el rapero se lanzó en contra del abogado de la víctima, conocido como Tony Buzbee, a quien acosó de intentar chantajearlo; pero aseguró que esto no funcionaría y que él no se dejaría amedrentar por nadie: “¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerte por el fraude que eres de manera muy pública. ¡Así que no, no te daré ni un centavo rojo!”, así como también destacó que la denuncia tenía “una naturaleza atroz”.

Jay-Z destacó que Buzbee no tenía “honor ni dignidad” e hizo especial énfasis en destacar los problemas que esto podría traerle a sus hijos: “Mi esposa y yo tendremos que sentarnos con nuestros hijos, uno de los cuales tiene una edad en la que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicarán la crueldad y la codicia de la gente (…) Lamento otra pérdida de inocencia.”

Con esto bajo contexto, Tony Buzbee respondió mediante a su cuenta X (antes Twitter) a las acusaciones de Jay-Z, destacando que la víctima no buscaba dinero a modo de compensación, sino por el contrario, solo deseaba que su nombre no saliera a la luz y manejar todo desde el anonimato: “Mi firma envió al abogado (de Jay-Z) una carta de demanda en nombre de una presunta víctima y esa víctima nunca exigió un centavo”, relató.

Por otro lado, Buzbee indicó que tras levantar la demanda, Jay-Z lo habría intimidado, amenazado y acosado, todo con la finalidad de que la agraviada retirase la demanda, pero esto no ocurrió así, sino por el contrario, solo la ánimo a seguir con la misma: “En cuanto a las acusaciones contenidas en la denuncia presentada, dejaremos que la presentación hable por sí solo y litigaremos los hechos en los tribunales, no en los medios de comunicación”, indicó el representante. Hasta el momento, el rapero no ha respondido a las declaraciones del abogado.

Fuentes: Tribuna