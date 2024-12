¡Acabó ciego! Cirugía sale de la peor manera y famoso conductor de Televisa queda desfigurado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien participó en varios programas de Telehit y Televisa como Turnocturno, revela que se quedó ciego luego de una cirugía que salió mal. Se trata del presentador español pero radicado en México Shiky Clement, quien fue el invitado en Envinadas, un divertido programa de entrevistas dirigido por las actrices Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura.

Los estragos de que los famosos quieran mejorar su imagen debido a su edad, como Ninel Conde o Lyn May, pueden dejarlos desfigurados o peor aún, con alguna afectación grave. Así le ocurrió a Clement, quien explicó que después de someterse a un procedimiento estético, lamentablemente quedó sin poder ver en el ojo izquierdo. Aunque este terrible 'defecto' en su vista no puede ser percibido físicamente por otros, el locutor señaló que fue una experiencia muy desagradable.

Instagram @envinadas_

El histrión contó a las actrices y conductoras que buscaba deshacerse de algunos años practicándose una cirugía estética que buscaba quitarle las 'bolsitas' debajo de los ojos. En el procedimiento, doctores le dañaron el ojo izquierdo y ahora solo puede ver del derecho. "Solo veo por un ojo (…) dije: '¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos?'", recordó en el programa. "Me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación", mencionó, impactando a todas.

Shiky Clement

El conductor explicó que los doctores sí le explicaron del riesgo de quedar ciego, sin embargo, aseguró que no pensaba que eso le pasaría a él. Clement incluso firmó un documento, en donde sí se advertía sobre este daño colateral en las "letras pequeñitas" pero de igual forma no pensó que a él le ocurriría algo malo. El presentador incluso grabó la operación pero después al regresar a casa sufrió complicaciones.

"Y yo me grabé y me estaba grabando", dijo, para luego revelar que después de la cirugía es que se le formó un coágulo en el ojo que aplastó el nervio óptico, dejándolo ciego. "Por la noche se hizo un coágulo y aplastó el nervio óptico y perdí la vista (...) es un caso muy aislado, pero puede suceder", reconoció Shiky, quien ahora solo mantiene su vista en el ojo derecho por este 'arreglito' que pudo haberle costado efectos secundarios más graves.

Fuente: Tribuna