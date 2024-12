Alejandra Guzmán manda recadito a Frida Sofía tras no presentarse en funeral de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana la reconocida cantante Alejandra Guzmán volvió a los escenarios luego de haber sufrido la dolorosa muerte de su madre Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre luego de una neumonía. Antes de aparecer en un show en Mérida, la rockera mexicana ofreció una emotiva entrevista con Alan Tacher para el matutino Despierta América donde hizo fuertes confesiones sobre lo que vivió en ese momento.

Frente a las cámaras de Univisión, la intérprete de temas como Llama por favor se confesó sobre el reencuentro que tuvo con su hija Frida Sofía en medio del dolor que generó la partida de la matriarca de la dinastía Pinal. Visiblemente conmovida, la rockera relató cómo fueron los últimos momentos de la primera actriz, quien pudo despedirse de sus descendientes:

Sí, de repente (nos dijo) adiós (con la mano), y no lo podíamos creer… Ella estaba muy tranquila, de repente lo que la molestaba era el respirador, y ahí fue cuando comenzamos a tomar decisiones, que creo fueron las mejores. Fue duro, pero sí soy un poco drástica en el aspecto clínico porque he aprendido a hacerlo".

Asimismo, Alejandra confirmó que luego de muchos años distanciadas, pudo volver a hablar con su única hija para avisarle que su abuela estaba viviendo sus últimas horas: "Lo más fuerte fue localizar a Frida. Es su derecho y sé que ella la amaba con todo su corazón, entonces, fue muy fuerte. Nada más ella pudo lograr esa llamada, esa cercanía, ese momento que nunca voy a olvidar", contó 'La Guzmán' conmovida.

En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser, lo que sea. Ahí no importa lo que haya pasado, realmente lo que importa es el amor, y el amor por la vida, y el amor por tu sangre, y esa conexión que jamás va a dejar de estar porque es un cordón umbilical", añadió.

Alejandra además le mandó una indirecta a Frida al señalar que tiene la esperanza de que su hija y ella algún día puedan volver a convivir, luego de que la joven acusara a su abuelo Enrique Guzmán por abuso y a ella por corrupción de menores: "Pues yo siempre esperaré, yo creo que al final yo también me veo en muchas cosas. Tuve muchos errores y fui muy rebelde", dijo en relación a que Frida aún es muy joven.

Por otra parte, 'La Guzmán' también dijo cómo fue que don Enrique acudió a despedirse de quien fuera su gran amor: "Sí, mi papi también, me dio mucha ternura, años (de no verse), pero sabes qué le decía: 'yo te cuido a tus hijos, vete tranquila'. Mi mamá se fue bien tranquila, su carita era de paz, se veía hermosa de blanco, con diamantes". Por último, lo que significa la muerte para ella, la integrante de los Guzmán Pinal aclaró que no lo concibe como una conclusión de la vida.

Siento que es un renacimiento, siento que vamos a otro lugar donde somos libres de todo dolor, donde sueltas el cuerpo, donde puedes estar con todos los que murieron antes. Entonces, yo la veo con Viri, con Merilú", expuso Alejandra, en alusión a su hermana Viridiana Alatriste, y su abuela, María Luisa Hidalgo.

