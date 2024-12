¿Casi llegan a los golpes? Atletas protagonizan tenso momento en 'Exatlón México'

Punta Cana, República Dominicana.- Los ánimos cada vez suben de nivel en Exatlón México y es que la presión de la competencia lleva a los atletas de ambos equipos al límite durante cada batalla, tal y como quedó demostrado en el episodio del domingo 8 de diciembre de 2024. En medio del tercer y último duelo por la Supervivencia de la semana, Antonio Rosique y compañía presenciaron un momento sumamente tenso al final del enfrentamiento.

Para la última carrera de la prueba, Mario 'El Mono' Osuna e Irvin Villatoro, del equipo rojo y azul respectivamente, pasaron al circuito. Al momento del tiro ambos mostraron una actitud competitiva, pero al final se impuso el futbolista, quien al término del punto se acercó a 'El Vaquero' y ambos chocaron sus frentes de forma agresiva. Al final, el conato de bronca fue detenido por los integrantes rojos y azules para que no escalara a más.

Estoy un poco decepcionado también del equipo. Está bien, yo aquí voy a jugar solo… No es posible que pasen ese tipo de cosas y todo el equipo de rojo de aquel lado y yo solo. La neta sí me agüitó y se los quería decir aquí, no me importa la neta… Yo voy a defender mi orgullo, voy a ganarme el respeto del que me lo tenga que ganar", les reclamó Irvin a sus compañeros azules.