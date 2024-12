Exparticipante de 'LCDLF' se viste de luto y confirma la muerte del padre de su hija

Hermosillo, Sonora.- A tan solo dos semanas del fallecimiento de la última diva del cine de oro, Silvia Pinal, el mundo de la farándula vuelve a vestirse de luto, luego de que una de las participantes de La Casa de los Famosos (LCDLF) confirmara la muerte del padre de su hija, de quien si bien tuvo que separarse, la realidad es que ambos mantenían una excelente relación, al grado en el que se consideraban mejores amigos.

Se trata de Thalí García, quien durante la noche del pasado domingo 8 de diciembre, compartió un desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se aprecia una fotografía donde los dos están sonriendo y compartiendo un momento muy íntimo: “Decirte que te amo es poco”, comenzó el texto. “Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. ¡Vuela alto mi chapito! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, sentenció la famosa.

Thalí García confirma la muerte del padre de su hija

Créditos: Instagram @thaligarcia

En una segunda publicación, se puede apreciar una fotografía de ‘Gabo’, su expareja, junto a Natalia, su hija. En este post, la celebridad añadió una enternecedora anécdota en la que la pequeña la cuestiona sobre las enseñanzas que su progenitor le habría dejado, a lo que ella respondió que gracias a él fue que comprendió que quería tener hijos y compartir su vida con alguien más, lo que brindó apertura a que la pequeña llegase al mundo.

“Antes de tu papá, yo no pensaba en que quería casarme o tener hijos, pensaba que mi vida sería siempre solo mi carrera profesional y perseguir mis sueños como actriz. Tu papá fue la primer persona en el mundo que me hizo sentir lo suficientemente especial como para querer compartir mi espacio con alguien, me enseñó a amarme y me mostró la importancia de construir nuestra propia familia, después me regaló la posibilidad de ser tú madre que es lo mejor que me ha pasado. Tu papá Gabriel me enseño todo lo que está bien en esta vida y por eso, aunque nuestro destino no fue seguir juntos como esposos seguimos siendo (mejores amigos.”