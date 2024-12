Internet le 'pide perdón' a Eugenio Derbez tras escuchar la actuación de Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el pasado fin de semana, Eugenio Derbez se viralizó después de que se filtró un video en el que criticaba abiertamente a Selena Gomez por su actuación en el filme de Emilia Pérez, donde la joven se obligada a hablar en español; sin embargo, el famoso dejó en claro que no había terminado satisfecho con la interpretación de la exchica Disney dado a que no habla español, lo que provocaba que la experiencia resultase incómoda.

Ante esta situación una gran cantidad de personas salieron a defender a Selena Gomez, sobre todo luego de que la protagonista de Los Hechiceros de Weverly Place reaccionó a las declaraciones del creador de Familia P. Luche: “Entiendo tus argumentos… Lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”, indicó la también cantante.

Esta situación derivó en un debate en redes sociales, donde la gente comenzó a mostrar su postura ante la actuación de Selena. Por un lado se encuentran aquellos que defendieron a la actriz ante todo; sin embargo, conforme las horas pasaban y el nombre de Eugenio continuaba escalando en la tendencia, comenzaron a surgir críticas que eran mucho más amables con el actor de No eres tú, soy yo y No se aceptan devoluciones.

Algunas personas declararon: “Pues Eugenio Derbez dijo la verdad de Selena, a ningún latino le permitirían destrozar el inglés como lo hizo Selena con el español”, “Que Eugenio Derbez sea dlv no cambia que Selena Gomez no hable español y su peli sea mala… ambas pueden ser ciertas”, “Pueden criticar por muchas cosas a este Eugenio Derbez pero mentiras no dijo sobre Selena Gomez y su película.”

Otros más decidieron ser más amables con ambas partes, puesto hubo quienes aceptaron que si bien Selena Gomez sí es una gran actriz, la realidad es que no sabía hablar bien el inglés: “Creo que todos estamos de acuerdo con Eugenio Derbez, Selena es una increíble actriz, pero no habla nada de español. Se nota que no es su primer, ni segundo idioma y eso afecta a Emilia Pérez”, mientras tanto ninguno de los dos actores ha dicho nada al respecto.

Fuentes: Tribuna