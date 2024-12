Jay-Z se lanza contra presunta víctima de abuso y su abogado: "No tienes honor ni dignidad"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la noche del pasado domingo 8 de diciembre, explotó la bomba de que el rapero Shawn Carter, mejor conocido como Jay-Z, fue demandado por abuso sexual. Según reportes, el esposo de Béyonce habría agredido a una menor de 13 años junto al magnate caído en desgracia Sean ‘Diddy’ Combs en el año 2000. Si bien, en este tipo de casos, lo natural es que la estrella en cuestión guarde silencio, éste no fue el caso.

Momentos más tarde, el medio estadounidense lanzó una nota que contenía la reacción de Jay-Z con respecto a esta nueva controversia y el rapero decidió que no se guardaría absolutamente nada con respecto al caso. Lo primero que se menciona es que el artista se burló de manera directa del abogado Tony Buzbee, a quien acusó de intentar chantajearlo, dado a que su intención real era tratar de llegar a un acuerdo con él; sin embargo, la estrategia habría salido mal, puesto no está dispuesto a negociar nada.

“¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerte por el fraude que eres de manera muy pública. ¡Así que no, no te daré ni un centavo rojo!”, declaró Jay, para luego asegurar que las acusaciones que pesan sobre él “son de naturaleza atroz”, dado a que considera que, lo único que están buscando es obtener su dinero, por el simple hecho de que la demanda es civil y no penal, hecho que cuestionó: “Quien cometa semejante delito contra un menor debería ser encerrado, ¿no le parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”.

Jay continuó despotricando en contra del representante legal, a quien tildó de “ser humano deplorable”, así como también lo acusó de no tener “honor ni dignidad”, destacando que ahora estará obligado a explicarle a sus hijos que no cometió ningún abuso, así como también destacó que, al acusarlo, también estaban exponiendo a sus vástagos al escrutinio de la prensa y de sus propios amigos, quienes los cuestionarían si las acusaciones son reales.

“Mi esposa y yo tendremos que sentarnos con nuestros hijos, uno de los cuales tiene una edad en la que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicarán la crueldad y la codicia de la gente (…) Lamento otra pérdida de inocencia. Los niños no deberían tener que soportar esto a su corta edad. Es injusto tener que intentar comprender grados inexplicables de malicia destinados a destruir familias y el espíritu humano”, sentenció.

Finalmente, Jay-Z le recordó al abogado que él era una celebridad distinta al resto, por lo que no se dejaría chantajear como los demás, también destacó que él viene de Brooklyn, un sitio donde principalmente se cuida de las infancias: “Has cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las ‘celebridades’ son iguales. No soy de tu mundo. Soy un joven que logró salir del proyecto de Brooklyn. No jugamos este tipo de juegos. Tenemos códigos y honores muy estrictos. Nosotros protegemos a los niños, parece que ustedes explotan a las personas para beneficio personal”, sentenció.

“Sólo su red de teóricos de la conspiración, físicos falsos, creerá las estúpidas afirmaciones que ha hecho contra mí y que, sino fuera por la gravedad que rodea el daño a los niños, serían ridículas”, sentenció.

