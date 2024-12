Jennifer Love Hewitt insinúa su posible regreso al reinicio de 'Sé lo que hicieron el verano pasado'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jennifer Love Hewitt avivó recientemente las esperanzas de los fans de Sé lo que hicieron el verano pasado al sugerir que podría retomar su icónico papel de Julie James en el reinicio de la franquicia. La actriz compartió detalles sobre este posible regreso en el podcast I've Never Said This Before With Tommy DiDario, cuyo episodio se emitirá mañana martes.

Posiblemente me estoy preparando para eso”, confesó Hewitt en un adelanto exclusivo obtenido por el medio THR. La actriz, conocida por su papel en el slasher de 1997, destacó que está cerca de confirmar su participación. Te podría interesar nosferatu Reseña: Nosferatu de Robert Eggers: Un oscuro hechizo cinematográfico para esta Navidad

Hewitt subrayó que su prioridad es que el retorno de Julie James sea significativo para los fans de la saga.

"No quiero ser solo un fantasma de los 90. Quiero que el regreso tenga un propósito y sea relevante para los seguidores de Julie James", explicó.

Confirmó además que el personaje de Julie está incluido en el guion del reinicio, pero que aún no está garantizado que sea ella quien lo interprete. A pesar de ello, se mostró agradecida de ser considerada para el papel casi tres décadas después del estreno de la película original.

La película original, protagonizada por Hewitt junto a Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., y Ryan Phillippe, sigue siendo un ícono del cine slasher. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes que encubren un homicidio accidental, solo para ser perseguidos un año después por un asesino que conoce su secreto. Hewitt también participó en la secuela de 1998, Todavía sé lo que hicieron el verano pasado.

Freddie Prinze Jr. ya confirmó su regreso para el reinicio, mientras que Sarah Michelle Gellar tendrá una participación “no oficial”. Sobre otros posibles retornos, Hewitt expresó su entusiasmo al mencionar la posibilidad de que Brandy Norwood, quien apareció en la secuela de 1998, también regrese.

Pero eso no es todo, pues la actriz también aprovechó la ocasión para abordar los rumores de tensiones con Sarah Michelle Gellar durante la filmación de la primera película. Negó las especulaciones de que habría intentado cambiar el guion para eliminar al personaje de Gellar. "Tenía 18 años. Nadie estaba tomando notas de guion de mí", aclaró Hewitt. Añadió que guarda un gran respeto por Gellar y su esposo, Freddie Prinze Jr., quienes han construido una relación admirable tras décadas juntos.

Hewitt también insinuó que podría estar trabajando en una nueva canción para el reinicio, en línea con la tradición de la franquicia.

"Estoy trabajando en eso también, ya veremos", comentó.

El reinicio de Sé lo que hicieron el verano pasado, dirigido por Jennifer Kaytin Robinson, está programado para estrenarse en el verano de 2025, marcando una nueva etapa para esta icónica saga de terror.

