Karime Pindter le lanza fuerte advertencia a Marie Claire por querer robarle a Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida influencer y actriz, Karime Pindter, está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente, en pleno en vivo de TikTok, decidió tomarse un momento para lanzarle una fuerte advertencia a la presentadora, Marie Claire Harp, con respecto a sus intenciones de querer robarle el amor de Gala Montes, la cantante con la que ha sido vinculada sentimentalmente desde La Casa de los Famosos México.

Gala y Karime, mientras que estaban en el reality show de Televisa fueron vinculadas amorosamente, pues ambas que ya se declararon bisexuales abiertamente, demostraron que había una química más allá de una simple amistad, especialmente la presentadora de Karime Kooler, quien en cada oportunidad le decía que la haría la madre de sus hijos y le soltaba impactantes piropos que dejaban a más de uno sorprendido.

Pero, ahora que se encuentran fuera, no han formalizado nada, ya que tanto Pindter como la actriz de El Señor de los Cielos dicen que no quieren perder su amistad por ir rápido en el área amorosa, además de que no han tenido tiempo para pasar juntas. Por otro lado, cada vez más a Montes se le ha vinculado sentimentalmente con la presentadora de Bandamax, quien estuvo con ella en la entrega de premios de los Latin Grammy 2024, como su cita, y en más de una ocasión ha asegurado que ama la personalidad de Gala y la ha defendido de criticas y ataques en su contra.

Es por ese motivo que en la batalla de TikTok que tuvieron la exparticipante de Acapulco Shore con Marie Claire, para buscar apoyo en el Teletón de este 2024, Karime le exigió que le respondiera como era que la estaba relegando del amor de Montes, a lo que esta señaló que no era de esa manera, así que la influencer le aseguró que más le valía que no y que si quería algo con la actriz de Vivir de Amor que tenía que ser con ella incluida, o sea, una relación de tres, advirtiéndole que era eso "o nada".

De la misma manera, ambas bromearon sobre la presunta relación entre la intérprete de La Oportunidad y Marie Claire, incluso Karime entre risas le cantó el tema de Querida Socia de la difunta Jenni Rivera, en el que hace alusión que comparten a la misma mujer, incluso poco antes de terminar su live en la red social, también interpretaron el tema de Dos Mujeres, Un Camino, en el que le cambió la letra, pues en vez de decir que van a compartir a un hombre, es a la misma mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui