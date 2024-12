Karla Sofía Gascón saca las garras por Selena Gomez: "No les hagas caso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón defendió a Selena Gomez de los comentarios vertidos por Eugenio Derbez durante el fin de semana. A través de un comentario publicado en Instagram, la actriz le brindó apoyo a su compañera de trabajo, luego de que su trabajo de actuación en Emilia Pérez fuera demeritado.

La famosa instó a la intérprete de People you know y Calm Down a hacer oídos sordos ante las opiniones malintencionadas que pretendían opacar su talento. A su vez, le hizo saber el profundo cariño que le tiene. "Te quiero, no hagas caso a los comentarios negativos, estás perfecta", se podía leer. Esta no es la primera vez que Karla se pronuncia a favor de su colega, pues en varias entrevistas, ha destacado lo natural y accesible que es Gomez. La ha descrito como "un amor", y ha dejando en claro que no es la "diva pop" que algunos pueden imaginar.

Además, Gascón reconoció la forma de trabajo y entrega que Selena le da a cada uno de sus proyectos. Según dijo, la cantante no sólo se centra en memorizar sus líneas, sino que pone su corazón en ello. Cabe destacar que han sido varias las figuras de la industria del entretenimiento que han apostado por proteger a Selena de las críticas hechas por el comediante. Una de ellas es Belinda, quien dijo que, desde su perspectiva, la actuación fue excelente y deja ver todo el esfuerzo que hay detrás.

También llamó a la audiencia a ser más empático sobre el tipo de comentarios que se formulan hacia el desempeño de otros, ya que se corre el riesgo de lastimar sentimientos. Aunque reconoció que era poco probable que su mensaje le llegara a Gomez, de cualquier modo, le envió felicitaciones por todo lo que ha logrado en su carrera.

¿Qué fue lo que dijo Eugenio sobre Selena?

Durante una entrevista en el podcast de la influencer Gaby Meza, Eugenio Derbez calificó de "indefendible" la actuación de Selena Gomez en el musical Emilia Pérez. Coincidieron en que afectó que la lengua materna de la famosa no fuera el español, pues al no entenderlo por completo, le fue imposible darle matices a la interpretación. Poco después, el mexicano se retractó y pidió disculpas. Según dijo, sus palabras van en contra de los valores que promulga y recordó que su apoyo siempre estará del lado de los latinos.

