'Kimetsu No Yaiba: Infinity Castle' llegará a cines fuera de Japón para el 2025

Tokio, Japón.- A mediados de este 2024 finalizó la última temporada de Kimetsu No Yaiba, anime que desde finales del 2019 y comienzos del 2020 enamoró a millones de fanáticos en todo el mundo por la premisa fresca que tenía, ya que, a diferencia de los diversos isekai que se estaban estrenando en aquel entonces, traía una premisa que estaba basada en el camino del héroe en su versión más pura, donde ‘Kamado Tanjiro’ debía encontrar al malvado ‘Muzan’ para lograr hacer que su hermana vuelva a ser humana.

Como todos recordarán la temporada finalizó en uno de los cliffhanger más épicos de la historia, puesto todo el bando de los buenos fue enviado al castillo infinito y cualquiera que haya estado al día con el manga sabe a la perfección que lo que esto significa, puesto se trata de un paso más para llegar al gran final. Si bien, todos los seguidores estaban ansiosos por ver todo a través de una última saga, la realidad es que la casa productora del anime, conocida como Ufotable, decidió elevar la apuesta.

Kimetsu No Yaiba da el primer adelanto de su película

Como todos sabrán (a estas alturas) los creadores de Kimetsu No Yaiba optaron por dividir el último arco en tres películas, lo que de alguna manera prolongaría la historia de ‘Tanjiro’ hasta el año 2027, esta decisión fue cuestionada por muchos, pero la realidad es que todo parece indicar que valdrá la pena, puesto el primer adelanto de la cinta salió a la luz durante el medio día del pasado domingo 8 de diciembre y la animación luce de alta calidad (aunque se tratan de cronogramas ya vistos en la serie).

Afortunadamente para los fanáticos, tanto Crunchyroll como Sony Pictures Entertainment confirmaron que la película llegará a cines para el próximo 2025, lo que dará comienzo con la trilogía más esperada. Cabe señalar que aún no se cuenta con una fecha fija; pero de acuerdo con los rumores, todo esto podría ocurrir a comienzos del siguiente año o a más tardar en la primavera, justo a 1 año del estreno de la última temporada.

Asimismo, por el momento se desconoce con precisión si se estrenará en cines mexicanos y cuándo ocurrirá esto, por lo que los fanáticos del territorio azteca y de otras zonas del mundo, como el caso de Estados Unidos tendremos que esperar a que llegue una confirmación, lo que probablemente ocurrirá luego de que se estrene en Japón, tal y como ocurrió en el caso de Shingeki No Kyojin: The Last Attack.

