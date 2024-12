Lista de nominados a los Golden Globes 2025: Selena Gómez y Sofía Vergara arrasan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las nominaciones para la 82ª edición de los Globos de Oro se anunciaron este lunes. La premiación se llevará a cabo el 5 de enero del 2025 en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, California, a las 19:00 horas (hora México). Se transmitirá en vivo por CBS y en Paramount+. Además, serán presentados por la comediante Nikki Glaser.

Entre los proyectos cinematográficos que destacaron está Emilia Pérez, que recolectó 10 nominaciones, seguida por The Brutalist con siete y Conclave con seis. Por su parte, en televisión, The Bear encabeza la lista con cinco nominaciones, mientras que Only Murders in the Building y Shogun le siguen de cerca con cuatro cada una.

Otros nombres relevantes son Selena Gomez, Sofía Vergara, y el dúo de Gael García Bernal y Diego Luna. Gomez, compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Además, la película ha sido nominada en las prestigiosas categorías de Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Dirección y Mejor Guion. Mientras que la serie protagonizada por Sofía Vergara recabó tres nominaciones. Entre ellas destacan Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en una Serie de Comedia. Por otro lado, La Máquina, en la que aparece Gael García Bernal y Diego Luna, ha conseguido cinco nominaciones, posicionándose como una de las favoritas en el apartado dramático.

A continuación, te compartimos la lista de nominaciones.

Película dramática

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Película de comedia o musical

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Logro cinematográfico de taquilla

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Película de habla no inglesa

All We Imagine as Light (EE.UU., Francia e India)

Emilia Pérez (Francia)

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Pigen med nålen (Polonia, Suecia, Dinamarca)

Dane-ye anjir-e ma'abed (Francia y Alemania)

Vermiglio (Italia)

Película animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor actriz, drama

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, La habitación de al lado

Fernanda Torres, Aún estoy aquí

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Kate Winslet, Lee

Mejor actor, drama

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor actriz, musical o comedia

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Mejor actor, musical o comedia

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Margaret Qualley, The Substance

Selena Gomez, Emilia Pérez

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Denzel Washington, Gladiator II

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Kieran Culkin, A Real Pain

Yura Borisov, Anora

Mejor serie de televisión, drama

The Diplomat

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

The Day of the Jackal

Mejor serie de televisión, musical o comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Gentleman

Fuente: Tribuna Sonora