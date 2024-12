¿Murió Daniel Bisogno? Filtran la peor noticia para 'Ventaneando' y dejan helado a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Daniel Bisogno de nueva cuenta se convirtió en tendencia tanto en redes sociales como medios de comunicación y es que luego de sus graves problemas de salud, el periodista Álex Kaffie compartió una triste noticia sobre el conductor y el público de TV Azteca se encuentra en shock. ¿Murió Daniel Bisogno? No, en realidad solo se informó que el famoso 'Muñeco' no volverá a Ventaneando por un buen tiempo.

Como se recordará, el también actor y empresario se ha mantenido alejado de la pantalla chica desde principios del mes de noviembre cuando le informaron que ya había un donante de hígado y que por fin podrían realizarle la operación que le salvaría la vida luego de un año entero luchando por su salud. Desafortunadamente, el panorama para Daniel no cambió tras la intervención y a mediados de octubre lo reportaron muy grave.

Supuestamente Daniel tuvo un choque séptico que lo envió a terapia intensiva y lo hizo pasar varios días hospitalizado. Luego el conductor tuvo que volver al centro médico porque presentó una infección, derivado de su estado de inmunosupresión por el trasplante, y aunque el mes pasado informó que volvería a Ventaneando, tuvo una crisis minutos antes de entrar al aire y nuevamente fue hospitalizado.

Aunque los fans de Bisogno tenían esperanzas de que este fin de año Dani pudiera reincorporarse a las transmisiones de TV Azteca, Kaffie informó que no será posible. El periodista dijo que si bien el compañero de Pedro Sola ya superó la infección y abandonó el hospital donde estuvo varias semanas, su regreso a Ventaneando no ocurrirá pronto: "Bisogno no regresa a Ventaneando por cuestiones de salud. Ya abandonó el hospital; la bacteria que lo mantuvo ingresado está erradicada".

El famoso 'Villano de los espectáculos' compartió que Bisogno tiene que volver al hospital con frecuencia porque debe monitorearse para evitar una recaída: "Está en constante monitoreo. Tiene que ir y venir para garantizar que todo esté en orden". Y sobre porqué no puede volver a Ventaneando, Kaffie dijo que se debe a que las próximas semanas bajará la temperatura en la capital y esto podría llevar a Dani a un nuevo cuadro infeccioso:

Son días gélidos, han bajado las temperaturas, y no regresará al programa en lo que resta del año porque el clima podría afectarlo gravemente", explicó Álex.

Fuente: Tribuna