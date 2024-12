Tras 1 año de ausencia, Cazzu arrasa en concierto y ¿lanza indirecta a Ángela Aguilar?

Buenos Aires, Argentina.- Para quien es un fiel seguidor de Cazzu en redes sociales, sabrá que en las últimas semanas la expareja de Christian Nodal se estaba preparando arduamente para su presentación en un importante festival de trap realizado en Parque, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde arrasó al interpretar sus mejores temas, mientras lucía un atuendo de envidia para cualquiera que se haya convertido en madre.

Y es que, como muchos recordarán, a lo largo de las últimas semanas, la denominada ‘Nena Trampa’, ha estado dando todo de sí en sus rutinas de ejercicio, así como también se le ha visto ensayar junto con su equipo, mientras que la pequeña Inti la acompañaba a todos lados. Cada esfuerzo de la estrella argentina rindió sus frutos puesto el día de ayer lució radiante con un crop top y un mini short con detalles blanco y unas botas altas.

Cazzu arrasa en su primer concierto tras ruptura con Nodal

Como es bien sabido, Cazzu ha evitado a toda costa caer en la polémica provocada por el inesperado matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, al grado en el que, a lo largo de estos meses, solo ha roto el silencio en dos ocasiones: la primera fue cuando lanzó un comunicado en el que expresó que se mantendría lejos de la polémica; la segunda ocurrió cuando desmintió las declaraciones de la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ afirmando que ella no era consciente de que el ‘Forajido’ tenía una nueva relación.

Es bajo este contexto que, durante la noche del pasado domingo, la también conocida como ‘Jefa’ hizo una declaración que dejó a más de uno pensando. Todo ocurrió en el momento en el que estaba conviviendo con sus fanáticos, cuando de pronto soltó dos cosas: que era soltera y que ella misma debía promocionarse, porque de lo contrario nadie lo haría, indirecta que, fácilmente, podría revotar en Christian Nodal y en Ángela.

“Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios (…) Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, sentenció.