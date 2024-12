Tras polémica con Eugenio Derbez, así celebró Selena Gomez sus nominaciones a los Globos de Oro

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz y cantante Selena Gomez, de 32 años, recibió emocionada la noticia de sus múltiples nominaciones a los Globos de Oro mientras descansaba en un sofá a las 6 a.m. PST. La exestrella de Disney compartió con sus seguidores un video en el que, con ropa de dormir, reaccionó a la lectura de las nominaciones.

Cuando escuchó su nombre en la categoría de Mejor Actuación de una Actriz Femenina en un Papel de Reparto en cualquier categoría de Película por su participación en Emilia Pérez, Gomez se sentó rápidamente, sorprendida y visiblemente emocionada.

Además de esta nominación, hay que decir que Gomez también fue reconocida en la categoría de Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por su papel en la exitosa serie Only Murders in the Building.

La comedia policíaca musical dirigida por Jacques Audiard ha sido una de las grandes sorpresas de los Globos de Oro 2025, logrando 10 nominaciones. Entre ellas destacan Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Dirección y varias categorías de actuación.

Selena compartió su emoción en sus historias de Instagram, donde expresó:

No sé ni qué escribir. Estoy muy orgullosa de Zoe (Saldana) y estoy muy agradecida y honrada de los Globos de Oro".

Pero eso no es todo, pues también dedicó unas palabras a la protagonista de la cinta, Karla Sofía Gascón, nominada como Mejor Actuación de una Actriz en una Película, Musical o Comedia.

¡Mi amor, estoy tan orgullosa y agradecida de conocerte!" escribió Gomez, junto con un reconocimiento al director Jacques Audiard y a los compositores Clément Ducol y Camille, nominados por la banda sonora de la película.

Con su participación en Emilia Pérez y el éxito continuo de Only Murders in the Building, Selena Gomez se consolida como una de las figuras más destacadas del año. Su doble nominación la coloca entre las grandes contendientes en la ceremonia que se celebrará el próximo 5 de enero de 2025 en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, bajo la conducción de la comediante Nikki Glaser.

El éxito de Emilia Pérez se suma al reconocimiento de películas como The Brutalist y Conclave, que también acumularon varias nominaciones. En las categorías de actuación, figuras como Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Daniel Craig (Queer), y Timothée Chalamet (A Complete Unknown) competirán por los máximos galardones.

Por su parte, las categorías de televisión estarán lideradas por producciones como The Bear, Only Murders in the Building y Shogun.

Reconocimientos especiales

Además de los premios competitivos, se otorgarán distinciones honoríficas:

Ted Danson, conocido por su papel en Cheers, recibirá el Premio Carol Burnett por su destacada contribución a la televisión.

conocido por su papel en Cheers, recibirá el Premio Carol Burnett por su destacada contribución a la televisión. Viola Davis será galardonada con el Premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria en el cine.

La gala de los Globos de Oro promete ser una noche memorable para el cine y la televisión, y para Gomez, un momento para celebrar un año lleno de éxitos.

Fuente: Tribuna