¿Adiós Irina Baeva? Tras cancelar boda, Gabriel Soto da fuerte noticia e impacta a Televisa

Ciudad de México.- Gabriel Soto se ha mantenido en el centro de la polémica durante los últimos años debido a la controversia que ha generado que haya aplazado en más de una ocasión su boda con Irina Baeva. Sin embargo, esta no es la única mujer que pone en el 'ojo del huracán' al galán de las telenovelas, ya que recientemente el famoso compartió una noticia que involucra a una de las mujeres más importantes de su vida.

Resulta que el actor de Televisa se sinceró sobre su vida personal y habló de su primogénita Elissa Marie, fruto de su relación con Geraldine Bazán, quien recientemente confirmó que ya tiene novio. Luego de que el reportero de Televisa Espectáculos le mencionó a Soto que al igual que él es padre de dos niñas y tuvo que aguantarse cuando una de ellas le dijo que ya tenía novio, el galán de telenovelas solo contestó con una gran sonrisa:

Somos del mismo mal… primos del mismo dolor".

Gabriel y su hija mayor, Elissa Marie

No obstante, Gabriel aclaró que para nada está celoso que la mayor de sus retoños ya esté enamorado y dijo que por el contrario, piensa apoyarla siempre: "No, mira, la verdad es que Elissa está muy contenta, está muy feliz, es parte también de la vida, y mientras, tú como papá me entenderás, mientras veas a tus hijas o hijos bien y felices, yo creo que con eso es más que suficiente", manifestó el protagonista de Mi camino es amarte.

De la misma manera, el exintegrante del grupo Kairo recalcó que seguirá muy al pendiente de la adolescente en esta nueva etapa de su vida, recalcando que no será permisivo con su heredera: "Evidentemente soy su papá, no su amigo, pero sí puedo ser su apoyo, soy su consejero, y trato de estar lo más cerca posible de ella y la verdad es que tenemos una comunicación increíble", recalcó el prometido de Irina.

Finalmente, el protagonista de las novelas Te acuerdas de mí, Amor Dividido y Vino el amor explicó que no hablará mucho del tema por respeto a la privacidad de su hija mayor, quien ya le reclamó que hable de su vida ante las cámaras. "No quiero decir mucho porque luego Elissa me dice ‘es que papá, ¿por qué ventilas mi vida?, ¿por qué dices cosas de mí?', pero la veo muy contenta y eso es lo más importante", dijo Gabriel Soto al respecto.

Fuente: Tribuna