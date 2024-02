Alfredo Adame muestra el colmillo en 'LCDLF': Pone en su lugar a 'La Bebeshita' y Leslie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido presentador de TV, Alfredo Adame, de nueva cuenta ha dado de que hablar al mostrar su 'colmillo' para librarse de haters y que no le importe lo que digan los demás, dentro de La Casa de los Famosos, debido a que no tuvo reparos al momento de poner en su lugar a aquellas que lo han atacado al interior, como Leslie Gallardo y 'La Bebeshita'.

Como se sabe, desde hace varios días que varias de las mujeres dentro del reality show transmitido por Telemundo, tales como Leslie, Daniela Alexis y Maripily, se han unido para expresar sus deseos de que Adame fuera expulsado de la casa dado a que no están cómodas por sus comportamientos machistas y sus declaraciones tan polémicas en contra de mujeres transgéneros, tales como Wendy Guevara.

Esta situación por supuesto que no ha pasado desapercibida para el actor de melodramas de Televisa, el cual cuando se le cuestionó dentro del programa que creía al respecto, fue contundente en el que señaló que sabe perfectamente que su actitud levanta rating: "Tú crees que les convenga decirme que se están quejando de mí y que le baje, lo que menos esperan es que les baje Si yo le bajo y se acaba el show".

Ante este hecho, el exparticipante de realitys como Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, señaló que él se encuentra jugando con el público y no con ellos, que son los que deciden quién se va y quién se queda, destacando que él va a darlo todo sin importarle el resto y el que dirán: "Aquí no viene uno a quedar bien con nadie, no viene a conceder, ni a ser monedita de oro; aquí vienes a romperte la madre con quien te la tengas que romper".

Finalmente, destacó que no tiene ninguna careta puesta, sino que solamente ha sido él mismo: "Ahorita no estoy jugando un personaje, estoy jugando a ser yo. Ya la gente sabe cuáles son mis costumbres, conocen todos mis lados. Yo no puedo tratar de adoptar personalidades, yo no tengo nada que demostrar", agregando que él se comporta a como lo tratan: "A las mujeres y a las damas les hablo como mujer y damas, a las demás les contesto como se merecen".

