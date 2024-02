Britney Spears arremete contra Justin Timberlake por terrible comentario en concierto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La estrella del pop, Britney Spears, ha emitido una respuesta mordaz a su exnovio, Justin Timberlake, luego de que él aparentemente hiciera comentarios sobre su relación durante un concierto en la ciudad de Nueva York. Spears, de 42 años, tomó Instagram para abordar la situación, compartiendo una imagen de archivo de una canasta de baloncesto junto con un mensaje contundente dirigido a Timberlake, de 43 años.

Alguien me dijo que alguien estaba hablando de mí en las calles !! ¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez ???? No me arrepiento !!", escribió Spears en su publicación.

Britney Spears y Justin Timberlake

La respuesta de Spears llega después de que Timberlake aparentemente disparara contra ella durante su concierto, antes de interpretar su éxito de 2002 Cry Me a River, inspirado en su relación con Spears. En el concierto, Timberlake se disculpó con "absolutamente nadie" antes de cantar la canción, lo que generó reacciones mixtas entre los fanáticos y críticos.

La controversia entre Spears y Timberlake ha estado presente en los medios durante años, y Spears incluso reveló detalles íntimos de su relación en sus memorias de octubre de 2023, The Woman in Me. En el libro, Spears compartió que tuvo un aborto mientras salía con Timberlake porque él "no estaba contento" con el embarazo y "no quería ser padre".

A pesar de las tensiones pasadas, Spears sorprendió a muchos al elogiar la nueva canción de Timberlake, Selfish, en una publicación anterior en Instagram. Sin embargo, este gesto amistoso no parece haber detenido la respuesta contundente de Spears ante los comentarios recientes de Timberlake.

La saga entre Britney Spears y Justin Timberlake continúa atrayendo la atención de los medios y los fanáticos, con cada uno expresando sus opiniones sobre el pasado tumultuoso de la pareja.

Fuente: Tribuna