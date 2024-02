¿De 'LCDLF' a la cárcel? Magaly Chávez acude a Fiscalía y señala a Adame sobre atentado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Magaly Chávez, recientemente se presentó ante los medios de comunicación para revelar lo que pasó al haber acudido a la Fiscalía para de manera formal presentar denuncias en contra del actor y presentador de TV, Alfredo Adame, por difamación y daño moral, además de señalarlo responsable sobre atentado en su contra por un grupo de sus fans, ¿será que pasará de La Casa de los Famosos hacía la cárcel?

Como se sabe, después de que Chávez puso punto final a su relación con Adame, este ha arremetido en su contra en más de una ocasión y señaló que durante su estadía en el reality show, Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, supuestamente comprobó que no es mujer de forma biológica, dando a entender que sería hombre de nacimiento, lo cual ha reafirmado ya en varias ocasiones dentro de la casa.

Es por este motivo que de manera formal, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para levantar una demanda formal en contra del histrión, señalando que no busca dinero, sino que se haga justicia en su caso: "Yo no quiero ninguna reparación económica. Lo que sí es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La juez yo creo que próximamente nos estará dando buenas noticias".

Ante este hecho, la exintegrante de Enamorándonos declaró que si es necesario que su delito sea pagado con la prisión y esté encerrado va a aceptarlo, afirmando que ella cree que en realidad necesita un escarmiento de este tipo: "No es que me guste (verlo en la cárcel) es que lo necesita, lo necesita el señor para que lo entienda. No puedes sobrepasar cosas que ya son muy fuertes y ya me han aceptado a mí de todas las denuncias".

En cuanto a los cuestionamientos sobre las declaraciones que ha hecho Adame en contra de la famosa influencer, Wendy Guevara, y que ella no le de importancia respondiendo en calma, Magaly señaló que estaba feliz de ver como es que no le da una atención innecesaria al actor de Televisa: "La felicito por mantenerse al margen y no meterse con ese señor. Porque al hacerlo es meterte en la cueva del lobo. Mis respetos para Wendy".

Finalmente, ante las cámaras de Venga la Alegría y otros medios de comunicación, afirmó que tiene miedo y cree que su seguridad está comprometida por su culpa, pues cree que este estaría alentando a sus seguidores a que vayan a agredirla físicamente, contando que en una ocasión ella tuvo que dejar un restaurante debido a que escuchó a un grupo de personas hablando mal de ella y sintió temor de su integridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui