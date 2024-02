Eiza González sorprende con nuevo corte de cabello en su llegada a Nueva York

Comparta este artículo

Los Ángeles, Nueva York. - La talentosa actriz mexicana Eiza González captó la atención de los medios y fanáticos en su reciente llegada al aeropuerto JFK en la ciudad de Nueva York el miércoles. La estrella, quien se encuentra en la Gran Manzana para el estreno de la serie Mr. and Mrs. Smith, dejó a todos impresionados con su nuevo y audaz corte de cabello.

Eiza lució un elegante bob hasta los hombros mientras emergía del aeropuerto, mostrando su versatilidad en cuanto a estilo se refiere. Este cambio radical en su apariencia contrastó con su imagen anterior de cabello largo, que exhibió la semana pasada durante un evento en TAO en Los Ángeles, en colaboración con Casa Azul en honor a su cumpleaños número 34.

Eiza González

La actriz mexicana optó por un look casual pero sofisticado para su llegada a Nueva York, vistiendo un abrigo negro con cinturón sobre una sudadera con capucha de color crema y sudaderas a juego debajo. Completó su atuendo con unas zapatillas New Balance, gafas de sol con montura pequeña y un pequeño bolso negro de Prada, demostrando su estilo impecable incluso en un ambiente informal de aeropuerto.

Este nuevo cambio de imagen llega en un momento emocionante para Eiza González, quien está sumergida en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Además de su participación en Mr. and Mrs. Smith, la estrella mexicana también tiene roles en series como 3 Body Problem y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, entre otros proyectos aún no titulados.

Eiza González ha ganado reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones en series como Sueña conmigo y From Dusk till Dawn: The Series, así como en películas como Baby Driver y Alita: Battle Angel, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de la industria del entretenimiento.

Con su nueva imagen y una agenda repleta de proyectos emocionantes, Eiza González continúa sorprendiendo y cautivando al público en todo el mundo con su talento y estilo único.

Fuente: Tribuna