"Estaba planeado": Consuelo Duval narra cinismo de su empleada doméstica al robar su casa

Ciudad de México.- Aunque ya han pasado dos meses desde el robo que sufrió, la querida conductora Consuelo Duval sigue recordando con lujo de detalle cómo descubrió que su empleada doméstica era una ladrona. En la reciente emisión del programa Netas Divinas, la también comediante y actriz habló del lamentable incidente donde le robaron varias de sus pertenencias, incluyendo joyas y dinero en efectivo, que se encontraban en su domicilio.

La estrella mexicana aseguró que a dos meses de este lamentable momento, ella sigue enfrentando problemas emocionales y aseguró que su vida cambió por completo. Frente a sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magún, Galilea Montijo y Natalia Téllez, 'La Duval' también narró cómo descubrió el robo: Un día terminando de trabajar en diciembre, llego a mi casa, toco la puerta, y el ladrido de mis perros fue de verdad devastador".

Y agregó que lo primero que ella pensó es que a su empleada le había pasado algo: "Dije 'algo está pasando', vuelvo a tocar, no me abre, los perros aullando y dije 'esta niña se cayó, se cayó seguramente limpiando', o sea, fíjate a dónde iba mi cabeza". Sin embargo, cuando entró a su hogar descubrió el hurto: "Abre la puerta, tenía su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa, se me queda viendo, ahora sí me ve a los ojos, blanca, y me dice:

'¿Qué?, ¿qué?... estaba hablando con usted', y le digo: 'no, no, ¿cómo conmigo?, ¿qué está pasando? Entro a la casa y veo todas las popos, o sea, nunca limpió nada, de repente me asomo a mi cuarto y veo todo sobre la cama tirado y mi mente no daba para pensar ¿qué estaba pasando?", agregó.

Mujer que robó a Consuelo Duval

Posteriormente, Duval relató el momento en que habló con otro de los involucrados en el crimen, a través de una llamada: "Y me dice 'le hablan', entonces agarro el teléfono y le digo 'bueno' (me contestan) 'Consuelo’, esa voz, me acuerdo y te lo juro que me da mucha ansiedad… le digo 'sí, ¿qué ver...?' (responde) 'pues ya te ching...', y entonces volteo a ver a esta niña y nada más le hacía así (agachada cínicamente)", puntualizó.

Supuestamente, los delincuentes involucrados en el hurto la amenazaron en caso de que hiciera algo contra la empleada: "Le digo 'sí, sí, efectivamente ya me chinga... ¿ahora qué?', (contesta) 'nada más te voy a decir una cosa, yo soy extorsionista, yo me dedico a eso, de eso comen mis hijos, nada más que esta muchacha que me ayudó, no te vayas a meter con ella porque ahí sí te metes en un problema’. Entonces le digo (a ella) 'sabía, sabía que eras mala'", añadió.

Ante la duda de Daniela Magún de por qué encontró a la empleada en su casa cuando pudo irse antes de que la artista llegara, Consuelo manifestó que ella salió antes de trabajar y por ello la sorprendió: "Es que yo le había dicho que iba a llegar muy tarde, y no le calculó, le caí de sorpresa...". Además, la actriz tuvo comunicación con una de las parejas de su empleada, pues al parecer tenía "dos hombres": "En su teléfono suena y tenía el nombre de un 'Jhonny mi amor'":

Y dice '¿qué pasó mana, ya llegó la señora?' y yo 'ajá', y él '¿te encadenó?, ¿te amarró?... no te preocupes, ahorita yo me voy a encargar de todo, pero tú tranquila'. Cuelga y dije 'no, esto ya estaba planeado'". Finalmente, la protagonista de La Familia P.Luche manifestó que antes de que llegaran sus familiares y la policía, tenía la esperanza de que su empleada no estuviera coludida en el robo, pero no fue así.

Veo en la cocina todos los sobres que yo había guardado muy bien, muy bien escondidos durante toda mi vida en un abrigo... incluso sobres que ni me acordaba, abiertos en la cocina".

Consuelo Duval también aseguró que ella buscó todas las formas de ayudar a la joven pero se dio cuenta que ella era parte de la banda de ladrones: "Le digo '¿por qué hiciste esto?, ¿qué es esto?' y responde 'todo el dinero lo entregué señora', le digo 'se lo entregaste ¿a quién Liz?, ¿te obligaron?, ¿te dijeron que le iban a hacer algo a…?' (me dice) 'no'. Entonces yo quería ver en ella un toquecito de empatía, algo", concluyó.

Fuente: Tribuna