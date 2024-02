Hijos de Heidi Klum le recuerdan usar camiseta antes de recibir visitas; así lo reveló

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Heidi Klum, la supermodelo de 50 años, reveló durante una aparición en un podcast reciente que sus hijos a menudo le recuerdan ponerse una camiseta antes de que lleguen sus amigos. En el episodio del miércoles 31 de enero de Call Her Daddy, Klum compartió que sus hijos le dan una "advertencia" antes de que lleguen visitas, asegurándose de que esté debidamente vestida.

"Quiero decir, trato de ser así con mis hijos", dijo Klum sobre su hábito de ir sin camisa cuando no hay nadie alrededor. "Obviamente, cuando sabes, no hay nadie allí. También estoy en mi jardín, ya sabes, estoy en t*pless. Y vendrán, como, 'Sabes, mi amigo va a venir a mamá, ponte la blusa'".

Heidi Klum

La modelo explicó que sus hijos son cuidadosos en darle una advertencia antes de que llegue alguien, asegurándose de que esté vestida adecuadamente para recibir invitados. "Pero siempre se aseguran", continuó Klum. "'Mamá, solo una pequeña advertencia de lo que va a pasar aquí'. Y yo le digo: 'No te preocupes'. Tampoco quiero flashear a nadie solo por flashear a alguien. Simplemente no me encantan las líneas de bronceado".

Klum ha hablado previamente sobre su preferencia por estar desnuda o en topless cuando está en casa, explicando que tan pronto como alguien llega, se viste apropiadamente. "Tan pronto como alguien viene, me pongo la blusa", dijo Klum en una entrevista anterior. "Pero si no hay nadie, sale el sol, se apaga. Simplemente no me gustan las líneas de bronceado porque uso muchos atuendos diferentes. No quiero tener tirantes en ninguna parte de las líneas de bronceado. Es muy estratégico".

Además, Klum desmintió un informe falso que afirmaba que mantenía su físico impecable con una dieta de 900 calorías por día. "No soy una contadora de calorías", dijo Klum. "Nunca lo he hecho. Siempre he tenido la suerte de no haber tenido esa obsesión de contar calorías o lo que sea".

Para quien no lo sepa, esta no es la primera vez que Heidi habla de estar sin ropa en su hogar. Klum, quien tiene 4 hijos, está casada con el músico Tom Kaulitz

Fuente: Tribuna