¿Intubada y en coma? Por esta razón hijos de Kate Middleton no la visitaron en el hospital

Comparta este artículo

Reino Unido.- Después de varias semanas de que Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal, se ha revelado la tan impactante razón por la que sus tres hijos al lado del Príncipe William no acompañaron a su madre en estos momentos y no la visitaron en el hospital durante su tiempo encamada, ¿será acaso que sí estuvo intubada e inducida en un coma después de su operación programada?

Como se recordará, fue la mañana del pasado miércoles 17 de enero cuando a través de su cuenta de Instagram y de X, antes conocida como Twitter, los Príncipes de Gales revelaron que Middleton se sometió a una "cirugía abdominal planificada", destacando que no deberían de preocuparse pues: "La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar su recuperación".

Según las propias fuentes de la familia Real británica, la antigua duquesa de Cambridge pidió que sus tres pequeños, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, no la visitaran en el hospital mientras se recuperaba de una cirugía abdominal, deseo que fue 100 por ciento cumplido por su esposo y la familia de este que se informa sí estuvieron pendientes de la royal en todo momento.

Ante este hecho, la biógrafa real, Ingrid Seward, en uno de los medios británicos, recientemente declaró que detrás de esta petición por parte de Middleton esta el proteger a sus hijos y no asustarlos: "No creo que ella quisiera darle más importancia de lo que ya era. Ellos se unirán a su manera y ayudarán a cuidarla", y no porque supuestamente haya estado inducida al coma e intubada.

En cambio, Kate se mantuvo conectada con sus hijos a través de FaceTime , lo que ella y William hacen regularmente cuando están lejos de los niños en las giras reales.

Kate y William con sus hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui