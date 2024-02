Llanto en Televisa: Dan por muerta a Silvia Pinal y Enrique Guzmán comparte triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas los seguidores y amigos de Silvia Pinal han estado muy preocupados debido a que hay fuertes rumores de que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte luego de que a finales del 2023 acabara hospitalizada en terapia intensiva. Debido a la delicada situación, algunos miembros de la prensa han reportado la muerte de la 'Diva del cine mexicano' y ahora un miembro de su familia decidió romper el silencio.

Se trata del cantante Enrique Guzmán, quien fuera esposo de doña Silvia y quien es padre de sus dos hijos menores, Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Este jueves 1 de febrero el intérprete nacionalizado mexicano estuvo en una conferencia de prensa para promocionar el espectáculo La Caravana del Rock and Roll y además de que le preguntaron por su salud, pues tiene 81 años, los reporteros también preguntaron por su exesposa.

El artista aseguró que se ha mantenido en contacto con la matriarca de la dinastía Pinal recientemente y ha constatado que no se ha recuperado: "He hablado con ella y está delicada". Sin embargo, Guzmán confía en que la actriz pronto se reponga de sus malestares: "Es una mujer más fuerte de lo que (muchos pensaban)". Asimismo, aprovechó las cámaras y micrófonos para enviar un mensaje a quienes han difundido falsamente la muerte de Silvia.

Hay dos periodistas que la mataron dos veces, pero los dos periodistas se la ...", dijo entre risas.

Asimismo, Enrique Guzmán presumió que la exproductora de Televisa es una mujer muy fuerte, incluso más que él y que otros famosos que tienen menor edad: "La señora va muy bien, así que va a vivir, puede que hasta que me muera yo". Los reporteros cuestionaron al cantante si él sabía si doña Silvia lo incluiría en su testamento y él respondió con humor: "No le he preguntado por el testamento pero me deja dos hijos, por lo menos", mencionó.

Cabe resaltar que Enrique no es la primera persona que habla de la gravedad de Silvia, aunque sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel han asegurado lo contrario. En días pasados María Elena Galindo confesó a la prensa que no le quiso hablar a 'La Pinal' para informarle de la muerte de Tina Galindo debido a que ella estaba muy enferma: "No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gusta (que la expongan), ellas se querían muchísimo, Tina era la albacea de doña Silvia, yo sé que a Silvia no se lo puedo decir ahorita", relató.

Fuente: Tribuna