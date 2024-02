Mucho cuidado: 2 cosas negativas que le pasan a tu celular si lo expones mucho al calor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Empíricamente, todo el mundo sabe que los dispositivos electrónicos no toleran temperaturas extremas, ya sea que estén bajo cero o que los grados suban demasiado. De hecho, los fabricantes de teléfonos móviles dan recomendaciones de esta índole, por ejemplo, Apple recomienda usar sus dispositivos iOS en un lugar donde la temperatura esté entre 0 y 35 ° C y advierte que usarlos en un entorno de temperatura muy alta puede resultar en una reducción permanente de la duración de la batería.

Admitimos que nos gusta más el sol. Por otro lado, nuestros teléfonos inteligentes no lo aprecian en absoluto. Pero seamos honestos: ¿Quién no ha dejado su teléfono tirado en una mesa de patio al sol o en su automóvil (donde el ambiente es más caliente)?

Sí, ese calor tiene un efecto terrible en los teléfonos inteligentes, especialmente si están expuestos al sol durante demasiado tiempo. Por lo tanto, es mejor ser cauteloso y no dejar a tu compañero olvidado por ahí, ya que las consecuencias pueden obligarnos a que después tengamos que repararlo o comprar otro teléfono inteligente por completo. Si aún crees que el calor no supone una amenaza real, aquí te dejamos algunas fallas que puede presentar tu teléfono si se somete a temperaturas muy elevadas.

La pantalla se vuelve inestable

Generalmente, los usuarios (aunque no todos) dejan su teléfono inteligente en algún lugar con la pantalla hacia arriba. En caso de calor intenso, este componente será el primero en verse afectado. Notarás anomalías en las animaciones o la aparición de pequeñas manchas. Y obviamente, lo más visible será una respuesta incorrecta o lenta a tus gestos en la pantalla táctil.

Desgaste de la batería

Por encima de los 60 grados, la muerte de la batería está garantizada. Afortunadamente, 60 grados es inimaginable en México. Lamentablemente no es necesario alcanzar los 60 grados para que la batería comience a sufrir. Las celdas contenidas en iones de litio se sienten cómodas en un ambiente con temperaturas entre 20 y 25 grados como máximo. En algunos casos, extremadamente raros, pero no imposibles, tu teléfono inteligente puede incluso explotar. Esto se debe principalmente al sobrecalentamiento de la batería. Pero esto no es todo, los sensores fotográficos o microsoldaduras también pueden verse afectadas.

¿Qué hacer si tu 'smartphone' está demasiado caliente?

1.- No dejes tu smartphone al sol (bueno, es lógico, pero hemos preferido recordártelo).

2.- Retira la carcasa para que respire. Materiales como el cuero o el caucho pueden empeorar la situación.

3.- Baja el brillo (para evitar consumir energía).

4.- Cierra tantas aplicaciones como sea posible.

5.- Borra la caché de tus aplicaciones.

6.- Cambia al modo avión si tu teléfono sigue calentándose.

7.- Como último recurso: apágalo.

Fuente: Tribuna Sonora