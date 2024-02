Nick Jonas y Priyanka Chopra huyen de su casa por fuertes problemas con esta

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La pareja de Hollywood, compuesta por Nick Jonas y Priyanka Chopra, junto con su hija de 2 años, Malti, han enfrentado dificultades con su residencia de lujo recientemente adquirida, según informes de Page Six.

La casa, adquirida en septiembre de 2019 por la pareja por un valor de 20 millones de dólares, se ha vuelto "prácticamente inhabitable" debido a graves daños causados por el agua. Según una demanda presentada por el fideicomisario de la pareja, la piscina y el spa de la propiedad de 7 dormitorios presentaban problemas de "impermeabilización porosa", lo que provocó una "contaminación por moho y problemas relacionados". La situación se ha descrito como "peligrosa desde el punto de vista de la salud", según documentos judiciales.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

La demanda busca cancelar la compra y venta de la propiedad, además de una compensación adicional debido a los daños sufridos. Los problemas de impermeabilización se estima que costarán más de 1.5 millones de dólares, con daños generales estimados en alrededor de 2.5 millones de dólares.

Actualmente, Nick, Priyanka y su hija Malti están viviendo en una nueva ubicación no revelada mientras se realizan las reparaciones necesarias en la propiedad. El cronograma para el regreso de la familia a su residencia es incierto, y según fuentes de Page Six, la propiedad está actualmente desocupada y no disponible para alquilar.

La pareja, que recientemente celebró la llegada de su hija después de un difícil inicio en la vida, ha mantenido su embarazo y vida familiar en gran parte privados. Sin embargo, en un emotivo mensaje en el Día de la Madre, Priyanka reveló la difícil experiencia que enfrentaron con el nacimiento prematuro de Malti, quien pasó más de 100 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Nick y Priyanka expresaron previamente su entusiasmo por formar una familia durante una entrevista en octubre de 2019, donde compartieron sus deseos de ser padres. Aunque la pareja ha enfrentado desafíos con su residencia actual, están centrados en proporcionar un ambiente hogareño saludable para su pequeña hija mientras se resuelven los problemas con la propiedad.

Fuente: Tribuna