San Valentín en el mundo: Así se celebra esta fecha en otros países

Ciudad de México.- Ya sea que estés en México, Japón o Filipinas, no vivirás el Día de San Valentín de la misma manera. Mientras que a los mexicanos les gustan los ramos de rosas y las cenas a la luz de las velas, la fiesta del amor sigue ritos que difieren de un país a otro.

En Japón, las mujeres son lo primero

En Japón, por ejemplo, el Día de San Valentín se celebra no solo una vez al año, sino el 14 de febrero y luego un mes después, el 14 de marzo. En primer lugar, se invita a las mujeres a ofrecer chocolates tanto a sus amigos y colegas masculinos como a su ser querido. Sin embargo, ten en cuenta que los primeros solo tienen derecho a un cierto tipo de chocolate, llamado "chocolats e courtesy". Los chocolates de alta calidad están reservados para la persona que aman. Un mes después a los afortunados les toca devolver el favor. Una cosa es segura, los chocolateros japoneses son felices con ambas fechas.

En Tailandia, las rosas se cuentan

El 14 de febrero, los tailandeses preparan meticulosamente sus ramos de rosas. Dependiendo del número de rosas, el ramo no tendrá el mismo significado. Una rosa significa 'la única', mientras que 108 rosas corresponden ¡a una propuesta de matrimonio! Por otro lado, 11 rosas significan que la persona es "la favorita", mientras que 99 rosas simbolizan el amor eterno. Así que, ¡tú decides!

En el Reino Unido, amor con palabras

El 14 de febrero, los británicos tienen la costumbre de tomar su mejor bolígrafo para enviar una tarjeta anónima a su amante. Y los más románticos se toman aún más en serio la tradición: algunos viajan hasta el condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, para sellar sus tarjetas y enviarlas por correo en el pequeño pueblo de "Lover", cuyo nombre derrite los corazones de los enamorados.

En la India, el Día de San Valentín no es bienvenido

Algunos países del mundo no ven con buenos ojos la exportación de esta festividad occidental a su país. Es el caso de la India, que ha declarado el 14 de febrero como "día de culto para los padres", para no dejar espacio al Día de San Valentín. Considerado un día festivo que va en contra de los valores tradicionales indios, el Día de San Valentín a veces ha llevado a la violencia por parte de los tradicionalistas indios contra las parejas no casadas.

El Día de San Valentín es un día especial dedicado a los enamorados. La historia comienza en Roma con el sacerdote Valentín que fue decapitado por el emperador Claudio, quien había prohibido la celebración y conmemoración de cualquier matrimonio en el territorio a causa de la guerra. El emperador creía que los hombres casados se negaban a ir a la batalla para dejar en paz a sus parejas. Así, con el fin de movilizar a sus tropas y reclutar nuevos soldados, el emperador prohibió todos los matrimonios. Luego, en secreto, el sacerdote accedió a bendecir y registrar los matrimonios de los amantes. Esto llevó a su decapitación el 14 de febrero de 270, cuando el emperador Claudio fue informado. Fue en 1496 cuando el Papa Alejandro VI accedió a canonizarlo como "Santo", simbolizando el amor entre los romanos, así como en toda la civilización romana.

Fuente: Tribuna Sonnora