Shock en Televisa: Thalía reaparece y revela incurable enfermedad por culpa del Covid-19

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Thalía, acaba de preocupar a sus millones de fans y dejó en completo shock a todo Televisa, pues después de que reapareció en un video ante las pantallas del programa Hoy, esta acaba de revelar una incurable enfermedad que se dice que sería desarrollada como una secuela por culpa del Covid-19.

Como se sabe, la famosa actriz de melodramas como María Mercedes fue una de las celebridades que fue contagiada del virus que paralizó a todo el mundo en el año del 2020, misma que al parecer habría causado que desarrollara el trastorno llamado disgeusia, el cual lamentablemente afecta el sentido del gusto y que no tiene un tratamiento para curarse, por lo que podría tenerlo de por vida.

Antes este hecho, la cantante de Arrasando tratando de mostrarse positiva señaló que: "Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?", agregando que para dejar atrás esta serie de incomodidades al respecto trata de "tomar agua con limón, cosas con vinagre y comer cosas con mucha sal".

Finalmente, destacó que se le hace raro que le pase esto, pues no tiene problemas con otros sentidos: "Es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo; cuando como, todo me sabe, pero después que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 2/7", afirmando que esto podría padecerlo por muchos años y se siente desesperada: "Dicen que pueden ser meses o tal vez años y no, así yo no juego, por favor díganme si tienen disgeusia porque quiero entender más".

Por otra parte, a través de comentarios en Instagram y en su cuenta de X, antes Twitter, seguidores le han advertido que vaya a un médico, pues puede ser problemas renales o por el coronavirus: "Puede ser el inicio de insuficiencia renal, ponle atención", "Es un indicativo de algún fallo renal próximo", "Cuando padecí insuficiencia renal me sabían las cosas así, me dijeron que es sabor a urea" y "Así me sucedió después del covid".

