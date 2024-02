Tras parto de emergencia, Lesslie Polinesia presume FOTO de su bebé con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber tenido un parto de emergencia, la famosa y reconocida creadora de contenido en YouTube, Lesslie Polinesia, acaba de emplear sus redes sociales para presumir la primer foto de su pequeña hija, dedicándole un muy emotivo mensaje que dejó a sus millones de seguidores conmovidos, llenándole de comentarios positivos, de apoyo y felicitaciones a la joven por esta faceta.

Como se sabe, el pasado jueves 14 de diciembre, tras varias semanas de haber anunciado que sería madre por primera vez, la youtuber a través de su cuenta de Instagram informó que fue hospitalizada de emergencia, aunque no mencionó que lo originó: "No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias".

Poco después de esta lamentable situación, a través de su canal de YouTube reveló que con tan solo 33 semanas de embarazo estaba a nada de dar a luz a su primogénita, envuelta en lágrimas llena de preocupaciones, admitiendo que aún no estaba lista, mientras que su pareja, Kundavi, y sus hermanos estaban a su lado dándole apoyo y tratando de calmarla con sus palabras de aliento e incluso bromas.

Y ahora, tras un mes de haber recibido a su pequeña, Lesslie Yadid Velazquez Espinosa, nombre completo de la creadora de contenido, compartió la primer foto de la pequeña, en la cual muestra únicamente su pequeña y delicada mano mientras que está sosteniendo uno de los dedos de su mano, con la cual también está sosteniendo la de la menor, cuidando de no mostrar el rostro de la pequeña.

Junto a la mencionada imagen, la joven compartió un mensaje en el que habla de la maravillosa experiencia que se encuentra viviendo ahora que es madre, agradeciendo por esta bendición, confirmando que nació el pasado 27 de diciembre del 2023: "Gracias mi vida por llegar a este mundo, enseñándome tanto en cada momento desde que estabas en mi pancita con todo mi amor te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me ha dado la vida TE AMO MI HERMOSA BEBÉ".

