Travis Kelce lamenta perderse los Grammy 2024 para apoyar a Taylor Swift debido al Super Bowl

Estados Unidos. - Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, expresó su decepción por no poder asistir a los Premios Grammy 2024 para apoyar a su pareja, Taylor Swift, debido a compromisos deportivos. Durante una aparición en The Pat McAfee Show el 30 de enero, Kelce confirmó que no podrá estar presente en la ceremonia de premiación el domingo 4 de febrero en Los Ángeles, ya que estará preparándose para el Super Bowl 2024.

Ojalá pudiera ir a apoyar a Taylor en los Grammy y verla ganar todos los premios a los que está nominada", expresó Kelce, "pero desafortunadamente, tengo que prepararme para este gran Super Bowl que tenemos en una semana".

Travis Kelce y Taylor Swift

Kelce, de 34 años, señaló que su equipo jugará contra los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 11 de febrero, lo que impide su asistencia a los Grammy. Mientras tanto, Taylor Swift, de 34 años, está nominada a seis premios por su trabajo en su décimo álbum de estudio, Midnights.

Entertainment Tonight confirmó que Swift estará presente en los Grammy, pero no se presentará, ya que tiene compromisos en Tokio, Japón, donde tiene programados cuatro shows del 7 al 10 de febrero.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido objeto de atención mediática desde que comenzaron a salir a finales del verano pasado. Recientemente, Swift fue vista celebrando la victoria de los Chiefs sobre los Baltimore Ravens en el Campeonato de la AFC el 28 de enero, donde la pareja compartió un emotivo beso frente a las cámaras.

A pesar de la atención mediática, Kelce ha enfatizado que la pareja se centra en su felicidad y privacidad. Durante una conferencia de prensa de fútbol el 26 de enero, Kelce afirmó que no prestan atención al "ruido externo" en su relación y que están comprometidos en ser felices juntos.

Fuente: Tribuna