Consuelo Duval confirma ‘boda’ y revela FOTO del hombre de su vida: “Me casé”

Ciudad de México.- A comienzos de este mes de febrero, se filtró el fuerte rumor de que la actriz de Familia P. Luche, Consuelo Duval habría contraído nupcias en lo que parecía ser un jardín sumamente elegante, aunque llamó la atención que sus hijos, Paly y Michel no se encontraran en la escena, al igual que sus compañeras de Netas Divinas o de Tal Para Cual, lo que causó gran expectativa entre tus fans, porque se desconocía qué tan secreto había sido el enlace.

A casi 10 días de esto, la propia Consuelo rompió el silencio y compartió un video a través de su cuenta de Instagram, en el que se aprecian elegantes bocadillos, el lugar de la recepción y hasta se le puede ver a ella utilizando un hermoso vestido de novia con corte princesa y strapless de hombro descubierto, así como también se le puede ver celebrar junto a la comediante Michelle Rodríguez: “Me casé”, se puede leer en un texto que acompaña a la publicación.

Fotografías filtradas de la supuesta boda de Consuelo Duval

Pero antes de que todos se emocionen con que la histrionista le dio una nueva oportunidad al amor, la realidad es que las cosas no serían del todo así, puesto la famosa aclaró que todo se trataba de un nuevo proyecto en el que había estado trabajando. Se trata de la producción Canta y No Llores, donde la conductora de El Retador contrae nupcias, aunque hasta el momento no ha revelado los detalles, sobre donde se transmitirá o si se trata de una película o de una serie.

“Me siento feliz, comprometida y emocionada… porque esta boda saldrá a la luz muy pronto. ‘Canta y no llores’ es una historia que me retó a dejar el ‘ego’ a un lado y a filmar sin una gota de maquillaje y a vivir seis semanas en Santo Domingo”, reveló la famosa.

Consuelo Duval confirma boda

Sin embargo, no todo en la vida de Consuelo Duval es ficción, puesto la actriz se encuentra profundamente entregada a sus dos hijos, hecho que presumió en su más reciente publicación en la red social de la cámara multicolor, donde mostró una fotografía de su vastago, Michel Duval, quien el día de ayer estaba celebrando su cumpleaños número 30, motivo por el que la también comediante le dedicó un hermoso mensaje en el que celebró la vida del cantante.

“Que por ningún momento se te olvide que eres el hombre que más amo en el mundo y que celebro cada segundo de tu vida. Esa vida que se ha encargado de acompañar y guiar tu crecimiento. Que vivas seguro, feliz y en paz todos los días. Feliz cumpleaños mijito, te amo. Tu mamá.”

Consuelo Duval celebra el cumpleaños de su hijo, Michel Duval

Un poco acerca de Consuelo Duval

María del Consuelo Dussauge Calzada, mejor conocida como Consuelo Duval, es originaria del estado de Chihuahua. Prácticamente, la celebridad nació en una cuna de artistas, puesto sus padres son los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal; mientras que su tía era la actriz del cine de oro mexicano, María Duval. Comenzó su carrera artística en el año 1986, al participar en XE-TU, para luego dedicarse a la actuación. Se le pudo ver en telenovelas como Los parientes pobres, Yo compro a esa mujer, Te sigo amando y El privilegio de amar.

